Transportminister vil lave bred aftale om infrastruktur S-minister påpeger, at VLAK-regeringens aftale om infrastruktur ikke har flertal. Han vil lave bred aftale.

S-regeringen vil åbne den smalle trafikaftale om investeringer i infrastrukturen, som blev indgået af den tidligere regering og Dansk Folkeparti kort før valget.

Det siger transportminister Benny Engelbrecht (S) på et samråd tirsdag.

Han vil viske papiret rent og gå efter at lave et nyt bredt forlig om infrastruktur baseret på alle folketingets partier.

»Aftalen blev forhandlet og vedtaget af et snævert flertal inden valget, og det forslag er der ikke antydningen af flertal for længere«, siger ministeren.

Danskerne sidder i kø overalt i Danmark på vej til arbejde, så derfor er der brug for at udbygge vejnettet, så der bliver plads til de nye grønne biler Ole Birch Olesen (LA), forhenværende transportminister

Han ønsker at indgå en aftale om de næste ti års investeringer i infrastruktur.

»Jeg mener, at det er vigtigt, at der er stabile rammer i de kommende års investeringer i vores infrastruktur med aftaler baseret på alle Folketingets partier«, siger han.

Den forholdsvis nye transportminister Benny Engelbrecht (S) er ellers kaldt i samråd af forhenværende transportminister Ole Birch Olesen (LA) for at svare på, hvilke dele af planen den nye regering vil gennemføre.

Ole Birch Olesen slår fast, at hvis der stadig havde været et borgligt flertal, så ville planen blive gennemført 'til punkt og prikke'.

»Danskerne sidder i kø overalt i Danmark på vej til arbejde, så derfor er der brug for at udbygge vejnettet, så der bliver plads til de nye grønne biler«, siger Ole Birch Olesen om sin motivation for at have indkaldt til samråd.

»Men nu kan vi forstå på transportministeren, at nu hvor man har fået regeringsmagten, er ingen af projekterne sikre«, siger han.

Tidligere regering aftalte flere motorvejsudvidelser

Aftalen fra marts indeholder en lang række infrastrukturprojekter.

Det gælder blandt andet en udvidelse af motorvejen E45, midler til en ny midtjysk motorvej, udvidelser af motorvejene og ringforbindelserne på Sjælland og en udvidelse af Fynske Motorvej syd om Odense og en tredje Limfjordsforbindelse.

Benny Engelbrecht havde allerede varslet, at den nye S-regering vil genåbne forhandlingerne om fremtidens infrastruktur.

Benny Engelbrecht siger på samrådet, at snakken om konkrete udbygninger af vejnettet og andre projekter skubbes til de politiske forhandlinger om en ny aftale.

ritzau