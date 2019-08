Pape om Løkkes SV-tanke: Det nummer laver man ikke to gange Søren Pape Poulsen forstår ikke, at Lars Løkke ikke åbent erklærer, at han ønsker en borgerlig regering.

Den konservative formand, Søren Pape Poulsen, kan ikke forstå, at Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen ikke entydigt siger, at han ønsker en borgerlig-liberal regering.

Det siger Pape på et pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde fredag på Egelund Slot ved Fredensborg.

»Det er ud over min fatteevne, hvis ikke Venstre bekender sig til, at de ønsker en borgerlig regering«, siger Søren Pape Poulsen.

I sidste uge sagde Søren Pape Poulsen i et interview med Berlingske, at Løkke udsatte det borgerlige Danmark for et svigt under valgkampen.

Her sagde Løkke dagen før valget, at hans førsteprioritet var en regering hen over midten.

Men nu er Venstre nødt til at sætte sig ned med de borgerlige partier og klart sige, at førsteprioriteten er en borgerlig-liberal regering, slår Pape fast.

»Vi er klar til et valg, når Mette Frederiksen (statsministeren, red.) ønsker det, men før det borgerlige Danmark sætter sig ned og finder en borgerlig fællesmængde, så vil vælgerne tænke: 'Hvad vil I?'«, siger han.

Lad os sige, at hvis Løkke vender tilbage og siger, at han vil have en borgerlig regering - kan du så stole på ham?

»Hvis det kommer dertil, og han siger, at vi skal have en borgerlig regering, så må man selvfølgelig gå ud fra, at man kan stole på det.

»Man kan sige, at sådan et nummer laver man ikke to gange.

Og det er du sikker på?

»Ja, det er jeg sikker på, at jeg mener. Men jeg kan jo ikke svare på, hvad andre mennesker kan finde på«.

Der er mulighed for et rigtig godt samarbejde i den borgerlige blok, hvis man bare vil, siger K-formanden.

»Vi er forskellige partier, men jeg vil vælge at samarbejde. Jeg vil holde fast i, at der er en stor borgerlig fællesmængde«, siger Søren Pape Poulsen.

Han slår fast, at han ikke selv melder sig på banen som statsministerkandidat for det borgerlige Danmark, hvis Løkke og Venstre fortsætter den nuværende kurs.

»Jeg kan ikke se det for mig. Man kan forestille sig rigtig mange ting, men jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at der går to-tre år, uden at Venstre selvfølgelig siger, at vi skal arbejde for at få en borgerlig-liberal regering«, siger Pape.

ritzau