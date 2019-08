Fakta

Opholdskravet

Med støtte fra Dansk Folkeparti indførte den tidligere regering et opholdskrav, der begrænser retten til dagpenge.

Det betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i 7 ud af de seneste 12 år for at have ret til dagpenge, når kravet er fuldt indfaset i 2021.

Socialdemokratiet støttede til en start forslaget, men endte med at stemme imod.