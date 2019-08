Chefredaktør sammenligner Løkke med magtsyg konge

Godt nok er Lars Løkke Rasmussen ikke en pukkelrygget mand med slæbende ben som Shakespeares Richard III. Alligevel er det netop den magtsyge konge, som bedst illustrerer situationen i Venstre.

Sådan indleder chefredaktør Martin Krasnik sin leder i Weekendavisen fredag, hvor han kritiserer Venstre-formanden for at klynge sig til magten i Venstre uden tanke for, hvad der er bedst for partiet.

»Lars Løkke Rasmussen har stræbt efter magten, siden han var ung venstremand. Han har flyttet rundt på sine omgivelser uden skelen til et større hensyn end sin egen overlevelse. Det har været magten for magtens skyld. Sine reformer har han altid været parat til at skrotte, hvis det passede bedre. Ideologi og visioner kan altid skæres til. Det afgørende er magten«, skriver Martin Krasnik under overskriften ’Kongens Fald’.

Venstre har i de seneste uger gennemlevet et indre magtopgør, hvor stadig flere i baglandet og dele af partiets folketingsgruppe ønsker, at den nuværende ledelse med formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen skiftes ud.

De to delte magten imellem sig, da der i 2014 senest var et dramatisk oprør mod Løkke i gang i partiet efter en række dårlige sager om blandt andet hans tøjforbrug på partiets regning.

Denne gang er udgangspunktet for uenighederne mellem de to centreret omkring den politiske linje, hvor Kristian Jensen åbent har kritiseret Løkkes overraskende beslutning om at gå efter en SV-regering ved folketingsvalget før sommerferien.

Løkke har argumenteret med, at Venstre trods tabet af regeringsmagten gik frem ved folketingsvalget, og at det er nødvendigt at samarbejde hen over midten for at holde fløjpartierne fra indflydelse.

Mange i baglandet finder det trods fremgangen nødvendigt, at både formanden og næstformanden går af for at få ro på og skabe et grundlag for at generobre regeringsmagten fra Socialdemokratiet ved næste folketingsvalg.

Andre finder, at kun Løkke eller kun Jensen bør trække sig. Hidtil har Løkke afvist at gå af. I stedet vil han søge at få genvalg som formand på et kommende landsmøde i partiet.

»Der er lige nu et alt for stort fokus på enkeltpersoner og arvefølgen i Venstres ledelse. Det gør os ukampdygtige som parti og skygger for Venstres politiske projekt. Det kan vi selvfølgelig i længden ikke være tjent med. Derfor må diskussionen bringes til konklusion hurtigst muligt – og det kan kun ske på et landsmøde«, lød det forleden fra Løkke i en video på Facebook.

Kristian Jensen har været mindre kategorisk, men ventes at gøre sin stilling endeligt op efter denne weekend, hvor der er vigtige møder i henholdsvis Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse.

Martin Krasnik mener, at Løkke skader hele det borgerlige Danmark ved ikke at ville gå af.