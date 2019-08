Måling viser dødt løb mellem Løkke og Ellemann blandt Venstres vælgere

Der er ingen klar favorit til at overtage formandskabet i Venstre, hvis man spørger vælgerne i partiet.

Det viser en ny måling, som Megafon har foretaget for TV 2 og Politiken.

506 respondenter, der siger, de stemte Venstre ved seneste folketingsvalg, er blevet spurgt, hvem de ser som den bedst egnede til at sikre partiet fremgang ved næste valg.

40 procent svarer Lars Løkke Rasmussen, mens 39 procent svarer Jakob Ellemann-Jensen i målingen, der har en en statistisk usikkerhed på 4,3 procent.

Helt i bunden ligger Kristian Jensen. Kun 2 procent af de adspurgte i målingen ser Jensen som bedst egnet til at føre partiet videre.

En større forskel finder man, når respondenterne bliver spurgt, om Lars Løkke Rasmussen bør trække sig som partiets formand. Her svarer godt halvdelen, at de er overvejende eller helt uenige, og knap en tredjedel svarer, at de er helt eller overvejende enige.

I forlængelse af det mener 35 procent, at det vil skabe ro, hvis Løkke går af, modsat 40 procent der er overvejende eller helt uenig med udsagnet.

Hvis man spørger danskerne

I undersøgelsen har Megafon spurgt 2263 personer, der stemte ved valget 5. juni.

Svaret på formandskabet er mere entydigt, hvis man ser på det større billede end blot dem, der stemte Venstre ved sidste valg.

43 procent ser Jakob Ellemann-Jensen som favorit mod 19 procent for Lars Løkke Rasmussen. I forlængelse mener lidt over halvdelen af danskerne, at Løkke bør trække sig, hvor en fjerdedel mener det modsatte.

Formandskabet i Venstre skal afgøres ved partiets landsmøde, som Lars Løkke Rasmussen foreslår bliver fremrykket til 21. september.