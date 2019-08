Venstres top har genoptaget krisemøde

Venstres forretningsudvalg har lørdag formiddag genoptaget sit møde på Hotel Kellers Park uden for Vejle.

Her diskuterede de 24 medlemmer af forretningsudvalget hele aftenen fredag den dramatiske situation i partiet uden at nå frem til en konklusion, hvorfor mødet ved midnatstide blev suspenderet.

Venstre har de seneste uger været genstand for et voksende opgør vendt mod formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen.

Dele af baglandet kræver at de to går af, så der kan findes en ny formand til at lede partiet frem mod næste folketingsvalg. Det samme gør en række medlemmer af folketingsgruppen.

Lars Løkke Rasmussen har afvist kravet og søger i stedet at få genvalg som formand på et fremrykket landsmøde.

Selv om Venstre tabte regeringsmagten ved valget i juni, gik Venstre frem, og Lars Løkke Rasmussen mener, at det viser, at hans politiske linje er den rette, og at han er den bedste til at tage kampen op med statsminister Mette Frederiksen.

Kritikerne ønsker derimod nyt blod, efter at en fløjkrig mellem Lars Løkke og Kristian Jensen i årevis har martret partiet på de indre linjer trods en deling af magten mellem de to i 2014, hvor Løkke også var tæt på at blive væltet som formand.

Efter planen skal hovedbestyrelsen i Venstre, der tæller godt 130 Venstre-folk, mødes klokken 10.