Trodsig Løkke går på Facebook med den udtalelse, han aldrig fik sendt til afstemning

Lars Løkke Rasmussen, (V), der under stor dramatik forlod posten som formand for Venstre på et hovedbestyrelsesmøde lørdag, har nu offentliggjort den landsmødeudtalelse, som han aldrig fik præsenteret for partiets delegerede.

Det gør han i et langt opslag på Facebook.

Den tidligere statsminister har endnu ikke udtalt sig til pressen, efter at han forlod hovedbestyrelsesmødet i Brejning og kort efter annoncerede, at han stoppede på posten med øjeblikkelig virkning.

Lars Løkke Rasmussen indleder sit opslag på Facebook således:

»Næppe nogen større interesse for det i dag, men her er det forslag til landsmødeudtalelse, jeg gerne ville have bedt et fremrykket landsmøde tage stilling til«.

Herefter præsenterer Lars Løkke Rasmussen sin vision for partiets fremtid. I den vision indgår ikke overraskende ambitionen om at genvinde regeringsmagten og statsministerposten.

Det er endnu uklart, hvorfor Lars Løkke Rasmussen har offentliggjort landsmødeudtalelsen.

Under stigende pres fra baglandet måtte han lørdag opgive ambitionen om at blive på posten som Venstre-formand.

Han trak sig fra posten efter en tumultarisk periode for partiet, hvor uenigheder mellem Lars Løkke Rasmussen og nu tidligere næstformand Kristian Jensen åbent blev luftet i pressen.

Det førte til stor uro i baglandet, og en række både navngivne og unavngivne stemmer fra det politiske bagland krævede på grund af postyret et nyt formandskab.

Løkke satte sin lid til landsmødet

Før lørdagens dramatiske begivenheder i Brejning havde Lars Løkke Rasmussen insisteret på, at det skulle være de 850 delegerede på landsmødet, der skulle stemme om formandskabet i partiet.

På lørdagens hovedbestyrelsesmøde var presset dog tilsyneladende blevet for stort for Lars Løkke Rasmussen, og han trak sig med øjeblikkelig virkning.

Næstformand Kristian Jensen annoncerede kort efter sit farvel til partiets topledelse, men fungerer som formand, indtil der er valgt et nyt formandskab.

ritzau