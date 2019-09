Lokale V-folk trækker sig efter drama: »Jeg er færdig med Venstre«

Det mangeårige medlem af Venstres lokalforening Odense Nord, Jan Radoor, har trukket sig fra bestyrelsen efter weekendens begivenheder i partiet, der førte til formand Lars Løkke Rasmussens og næstformand Kristian Jensens afgang fra partiledelsen.

Det skriver Fyens.

»Der er mange, der har sagt, at jeg skulle sove på det. Men det bliver ikke anderledes. Jeg er færdig med Venstre. Jeg er stadig liberal, men jeg er færdig med Venstre. Man kan simpelthen ikke behandle en mand på den måde. Det er uværdigt«, siger Jan Radoor, der har været medlem af Venstre i mere end 20 år og også tidligere har siddet som formand for Venstre Odense Nord.

Jan Radoor siger til Fyens, at han allerede før weekendens hovedbestyrelsesmøde i Brejning meldte ud, at han ville trække sig, hvis Lars Løkke Rasmussen blev tvunget til at forlade formandsposten uden først at få chancen for at fremlægge sin politiske vision for partiet.

»Det er ikke så meget det, at Venstre nu skal have en ny formand. Det er måden, det er sket på, som gør, at jeg har mistet al tillid til rigtig mange medlemmer af partiet. Dem kan jeg altså ikke stå på et landsmøde og se i øjnene. Jeg stoler simpelthen ikke på dem«, siger Jan Radoor til Fyens.

På Facebook skriver næstformand Flemming Bang Dammann i den offentlige gruppe ’Venstre Odense Nord - Vælgerforening’, at også han trækker sig fra sin post og samtidig vil melde sig helt ud af partiet.

»Jeg har meddelt Venstre - at jeg per omgående nedlægger mit hverv som næstformand i bestyrelsen i Venstre Odense Nord - samt at jeg ikke længere ønsker at være medlem af partiet Venstre«, skriver Flemming Bang Dammann.

Fyens skriver, at Jan Radoor er blevet orienteret om, at også den nuværende formand, Tom Kallehauge, trækker sig. Det har ikke været muligt for Fyens at bekræfte dette. Politiken har forsøgt at få en kommentar fra Tom Kallehauge, men han ønsker ikke at kommentere informationerne om hans angivelige udtræden af bestyrelsen.

Kasserer og æresmedlem Conny Gade bekræfter til Fyens, at hun forlader bestyrelsen. Hendes afgang hænger ifølge eget udsagn sammen med, at hun ikke længere har kræfterne til at arbejde i bestyrelsen, men også behandlingen af Lars Løkke Rasmussen.













