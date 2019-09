Regeringen lander aftale om en kvart milliard kroner til fattige børnefamilier Regeringens første delaftale hjælper fattige børnefamilier.

Regeringen har indgået en aftale med De Radikale, SF og Enhedslisten om et midlertidigt børnetilskud til familier, der er ramt af integrationsydelsen eller kontanthjælpsloftet.

Der er afsat 250 millioner kroner om året til børnefamilierne, og cirka 27.900 børn ventes at få gavn af tilskuddet.

Det fortæller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) tirsdag til pressen i Beskæftigelsesministeriet.

»Vi har set, hvordan historierne har stået i kø gennem lang tid efterhånden med, at der ikke er råd til vintertøj i familier, der er ikke råd til at sende børn til fritidsaktiviteter, og der er nogle børn, der går i skole sidst på måneden uden at have fået mad med hjemmefra«.

»Det er alt det, vi er blevet enige om at gøre noget ved og på den måde også leve op til den fælles målsætning fra forståelsespapiret«, siger han.

Det er cirka en måned siden, at de fire partier for første gang gik til forhandlingsbordet.

Dengang udtrykte parterne en forventning om hurtigt og ret uproblematisk at kunne lande en aftale.

Regeringens støttepartier ønsker alle, at både kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen bliver fjernet.

Tilskuddet skal være gældende, indtil S-regeringens ydelseskommission er kommet med sit bud på, hvordan ydelser som integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet skal indrettes fremover.

Det skal ske senest næste sommer.

