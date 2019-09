Ellen Trane Nørby vil ikke afvise, at hun selv vil være næstformand

Mens andre af Venstres profiler som Sophie Løhde, Karsten Lauritzen og Stephanie Lohse klart har afvist, at de kunne finde på at kandidere til posten som næstformand, vil tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby ikke svare på, om hun gerne vil have den.

Hun peger - som rigtig mange andre - på Jakob Ellemann-Jensen som partiets kommende formand. Men hun vil ikke på samme måde pege på Inger Støjberg, som ellers har været hyppigt nævnt som en potentiel næstformand.

»Venstre er også meget mere og andet end vores formand. Vi er et stærkt folkeligt forankret liberalt parti med omkring 35.000 medlemmer, og det er Venstres landsmøde, der vælger Venstres ledelse. Jeg tror, det er vigtigt, at når vi skal komme videre ovenpå det her, så skal vi have bragt alle talenter i spil, og vi skal stå sammen«, siger Ellen Trane Nørby på vej til gruppemøde.

Hvem kunne de talenter være for eksempel som næstformand?

»Vi har mange profiler i Venstre. Inger Støjberg er én profil, men vi har mange profiler i Venstre. Og det, der er vigtigt nu, er også, at man lytter til baglandet og lytter til det ønske, der er om, at vi nu får samlet partiet, at vi står sammen, at vi stiller et stærkt hold, hvor både formand og næstformand også ved, at de arbejder for hele partiet og knokler og vil være med til at samle«.

Og det er ikke nødvendigvis med Støjberg som næstformand?

»Det er Venstres landsmøde, der vælger vores ledelse. Jeg støtter varmt op om, at Jakob Ellemann stiller op som formand, det håber jeg, han gør, men jeg synes, man skal respektere, at Venstre er et parti, der er stærkt folkeligt forankret. Vi har medlemmer i hele landet, vi har omkring 35.000 af slagsen, og det er Venstres landsmøde, der vælger ledelsen. Det er ikke folketingsgruppen«.

Hvorfor er det så nemt for dig at sige, at Jakob Ellemann skal være formand, men du har derimod meget svært ved at sætte navn på, hvem der skal være næstformand?

»Vi står i en situation, hvor både formand og næstformand efter et meget voldsomt forløb trak sig i lørdags. Vi har behov for som parti at komme videre, vi skal stå sammen, vi skal bringe alle talenter i spil, for det er den måde, som Venstre bliver stærkest, og så skal vi behandle hinanden ordentligt. Og for mig så besidder Jakob en række af de kvaliteter, der skal til for at blive en stærk formand for Venstre, det har jeg også sagt til ham. Men det er ikke folketingsgruppen på Christiansborg, der vælger Venstres ledelse, det er Venstres landsmøde, det er vores knap 35.000 medlemmer, der er med til at sammensætte de delegerede, og jeg hører mange ønsker fra baglandet også om, hvad det er for en profil, der skal være en del af vores ledelse«.

Hvad er det for ønsker? Hvad er det for navne og profiler, du hører i baglandet?

»Jeg hører sådan set, at der er mange i spil. Vi har stærke profiler i Venstre, det er det, der gør os til et stærkt parti«.

Kan du se dig selv som næstformand, gruppeformand, politisk ordfører? Hvilke rolle vil du gerne have i fremtidens Venstre?

»Det er ikke folketingsgruppen, der vælger Venstres ledelse, det er landsmødet og vores knap 35.000 medlemmer. Jeg synes sådan set, at vi skal bruge tid til at finde ud af, hvordan vi stiller et rigtig, rigtig stærkt hold, sådan at vi bringer Venstre godt fremad. Det er det, jeg hører fra baglandet, at man har et klart ønske om. At man ikke bare gør det til en konkurrence om at råbe højest, eller hvem kommentatorerne synes, det er«.