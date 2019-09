Ellemann afslører formandsambitioner inden for de næste 24 timer

Jakob Ellemann-Jensen (V) vil inden for et døgn fortælle, om han stiller op som formand for Venstre.

Det siger han efter et gruppemøde i partiets folketingsgruppe.

»Jeg har fået mange opfordringer til at stille op. Dem har jeg lyttet til og skal tænke over. Og nu lover jeg jer, at der ikke går længe, inden jeg melder noget ud. Inden i morgen på denne her tid har jeg meldt noget ud«, siger Jakob Ellemann-Jensen omkring klokken 13.40 tirsdag efter gruppemødet.

Ellemann-Jensen vil i givet fald være kandidat til at afløse Lars Løkke Rasmussen, der i weekenden trak sig på et dramatisk møde i hovedbestyrelsen.

