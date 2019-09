Mens Venstre fortsat koncentrerer sig om, hvem der i fremtiden skal stå i spidsen for landets største borgerlige parti, har regeringen i denne uge landet to økonomiske aftaler. Den ene giver flere penge til børnefamilier og den anden til sundhedsvæsenet. Velkommen til Borgen indefra.

Der er to ledige poster i Venstre og foreløbig to kandidater at stemme på, når partiets delegerede mødes 21. september for at vælge ny ledelse. Det er situationen en uge efter det dramatiske opgør i Brejning, hvor både formand og næstformand trak sig fra deres poster.