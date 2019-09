Nu skal Støjberg undersøges: Regeringen nedsætter kommission

Inger Støjbergs rolle i sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar skal kulegraves. Det står klart, efter Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er nået til enighed med justitsminister Nick Hækkerup (S) om, at der skal nedsættes en undersøgelseskommission med det formål.

»Vi har besluttet at nedsætte en undersøgelseskommission, der skal se på den her sag om den ulovlige instruks, som ombudsmand har kaldt det, og de manglende oplysninger til Folketinget og til ombudsmanden«, siger næstformand i Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen til Politiken.

»Kommissionen skal arbejde så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Samtidig er det klart, at der er man nødt til at få fat i de oplysninger, der ikke har været tilgængelige, men forhåbentlig kan det gøres på et par år«, siger hun.

Sagen tager sit udspring tilbage fra 2016, hvor Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister gav en ulovlig ordre om at adskille unge asylpar. Det viste sig senere, at hun allerede på forhånd blev rådgivet og forsøgt advaret af sine embedsmænd.

Praksis var dengang, at par, hvor en af parterne var under 15 år, skulle tvangsadskilles. Når en af parterne var mellem 15 og 18 år, skulle der også ske adskillelse, hvis der var tvang eller mistrivsel. Centralt var, at parrene skulle partshøres inden adskillelse. Men den praksis ændrede Støjberg med en instruks, som betød, at alle par, hvor en af parterne var under 18 år, skulle adskilles. Den praksis har Folketingets Ombudsmand og forvaltningsretlige eksperter vurderet, var i strid med både dansk ret og internationale konventioner.

Adspurgt om ikke Sofie Carsten Nielsen frygter, at kommissionen - som det har været tilfældet med andre kommissioner - ikke rigtig ender med at konkludere noget afgørende, svarer hun:

»Det er det redskab, vi har, som kan frembringe vidneudsagn, og det er det, som ombudsmanden mangler for at kunne få det fulde billede af sagen«, siger Sofie Carsten-Nielsen.

Hvad er det allervigtigste den her kommission skal?

»Den skal placere et ansvar for, at der er begået et lovbrud«, siger Sofie Carsten Nielsen.

Politiken arbejder på at få en kommentar fra Inger Støjberg. Hun selv henviste torsdag over for Politiken til, at hun allerede har »redegjort for forløbet om indgrebet mod barnebrude i talrige samråd og i hundredvis af svar til Folketinget«

»Hvis der kommer endnu en undersøgelse, så vil jeg naturligvis også svare på alle spørgsmål én gang til i den forbindelse«, skrev hun.