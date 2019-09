Danmark er klar til fire nye militære tiltag

Indsatsen mod Islamisk Stat bliver styrket og et dansk bidrag til en amerikansk hangarskibsgruppe er på vej.

Regeringen præsenterer fire nye militære bidrag fra dansk side.

Det fortæller statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen på et pressemøde.

Det omhandler blandt andet øget bidrag til kampen mod den militante gruppe Islamisk Stat (IS) og et dansk bidrag til en amerikansk hangarskibsgruppe.

De fire militære bidrag er ikke rettet mod kamphandlinger, siger forsvarsminister Trine Bramsen på et pressemøde.

Dermed vil truslen mod de udsendte formentlig være laver end ved tidligere bidrag i blandt andet Afghanistan og Irak:

Her er de fire nye bidrag Et kirurghold fra Forsvaret til en koalitionsbase i det nordøstlige Syrien.

Et beredskabsbidrag med en kampbataljon, et større krigsskib samt fire kampfly til at styrke NATO’s afskrækkelses- og forsvarsprofil.

Et transportflybidrag med op til cirka 65 personer og et personelbidrag på op til cirka 10 personer til FN’s fredsbevarende mission, MINUSMA. Dertil kommer et helikopterbidrag med op til cirka 70 personer og 1-2 stabsofficerer til den franskledede Operation Barkhane i Sahel-regionen, syd for Sahara.

Et fregatbidrag til samsejlads med en amerikansk hangarskibsgruppe. Derudover ser regeringen positivt på et muligt flådebidrag til en international maritim indsats med europæisk forankring i Hormuz-strædet. Kilde: Forsvarsministeriet. Vis mere

»Ingen af de fire bidrag har til opgave at indgå i direkte kamp. Der er ikke tale om offensive indsatser. Det er bidrag, der skal understøtte igangværende indsatser med transport, lægefaglig støtte og efterretninger«, siger Trine Bramsen.

Det ligner et nej til USA

Mette Frederiksen siger om et muligt bidrag til flådestyrke i det omstridte Hormuz-stræde:

»Vi undersøger muligheden for at gå ind med et dansk flådebidrag i en fællesstyrke med europæisk fortegn«, siger Mette Frederiksen.

Dermed antyder hun, at regeringen ikke er parat til at bidrage til en amerikansk ledet flådestyrke. Det har flere partier i rød blok afvist, da flere andre europæiske lande har meldt fra.

Danmark vil tilmelde ekstra bidrag til Natos beredskabsstyrke fra alle tre værn, siger udenrigsminister Jeppe Kofod. Det er et signal om, at regeringen vil bidrage til at øge sikkerheden uden i verden og begrænse flygtningestrømme, siger Jeppe Kofod.

Danmark sender også et lægehold til det østlige Syrien:

»Det er meget efterspurgt af vores allierede«, siger Mette Frederiksen.

Ritzau