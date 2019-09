Inden han går på tv: Løkke varsler, at han snart vil tage på danmarksturne

Tidligere formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, sætter nu ord på den dramatiske afgang for nu to uger siden på Facebook. Han kalder det for »det rigtigste at gøre - både af hensyn til mig selv og – i situationen – ikke mindst det parti, jeg meldte mig ind i for 38 år siden«.

I samme ombæring skriver den tidligere statsminister også, at han inden længe vil rejse rundt i landet. Med hvilket formål oplyser han ikke.

Lars Løkke Rasmussen takker også for de mange henvendelser og spørgsmål, han har fået, siden han gik af som formand for Venstre. Mange af disse spørgsmål vil han forsøge at svar ved aftenens direkte interview på både TV2 klokken 19.10 og på DR i 21Søndag.

Til slut åbner den tidligere formand op for folk kan stille spørgsmål til ham, som han vil forsøge at besvare under aftenens direkte udsendelser.

Rejse ud i landet?

Der har været en del spekulationer om, hvad Lars Løkke Rasmussen nu skal. Med et CV fyldt med politiske præstationer har der floreret rygter om, at den tidligere formand og statsminister vil starte sit eget parti, forklarer Politikens politiske redaktør Anders Bæksgaard.

Men det er blot rygter, der langt fra er be- eller afkræftet. Hvert fald indtil nu.

For med den seneste skrivelse på Facebook ligger Lars Løkke Rasmussen op til, at han igen skal rejse rundt i landet. Det kunne være for at møde kommende vælgere men det kunne også være i forbindelse med sit arbejde i LøkkeFonden. Eller noget helt tredje.

Blandt Venstres medlemmer er der dog en stærk tro på, at Lars Løkke Rasmussen vælger at blive i partiet, forklarer Anders Bæksgaard.

»I Venstres nuværende top, tror man ikke på, at den afgående formand forlader partiet. Løkke har meddelt, at han kommer til landsmødet i november. Men der også dem, der minder om, at man aldrig rigtig ved, hvor man har Løkke, som er kendt for at overraske alt og alle«.

Sidste salut

Sidste gang, offentligheden hørte noget fra Lars Løkke Rasmussen, var kort tid efter han forlod Venstres hovedbestyrelsesmøde i Brejning af bagindgangen. Samme dag som han valgte at forlade stillingen som formand i Venstre.

Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt. Tak for mange gode år. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 31, 2019

Beskeden her kalder Anders Bæksgaard for et »svirp til hele Venstres organisation«.

Efter at have taget så drastisk en beslutning midt i et kaosfyldt Venste var Lars Løkke Rasmussen som sunket i jorden. Den meget sporadiske kommunikation fra den tidligere formand gik kun gennem de sociale medier og efterlod en hel del spørgsmål, der mangler at blive besvaret.

For hvorfor har han undveget pressen indtil nu? Hvad skal han nu? Hvordan oplevede han de højdramatiske dage, hvor hele befolkningen var vidne til en af de største partikriser i historien?

Efter 15 dages tavshed fra den tidligere partiformand kommer der måske svar på nogle af de spørgsmål i aften. Måske.