Staten har hyret inkassofirma, der skal jagte millioner hos nordiske skyldner-studerende

Nu skulle det være slut. Danmark skulle ikke længere være en »gavebod, hvor vi lader udenlandske studerende slippe for at betale deres gæld«, sagde daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V), da V-LA-K-regeringen i februar 2018 præsenterede syv konkrete initiativer. Tilsammen skulle de sørge for, at myndighederne kunne kradse den SU-gæld ind, som udenlandske studerende skylder Danmark. Forinden havde regeringen også forsøgt at bede EU-Kommissionen om hjælp, men uden resultat.