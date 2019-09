Henrik Sass Larsen får nyt job - skal være direktør for kapitalfonde

Efter to årtiers arbejde for Socialdemokratiet på Christiansborg er det slut. Henrik Sass Larsen skal være direktør i DVCA.

»Ved årsskiftet tiltræder jeg som ny direktør for DVCA, brancheforening for venture- og kapitalfonde samt business angels. Jeg har derfor bedt om at udtræde af Folketinget ved udgangen af september måned«, skriver Henrik Sass Larsen på sin Facebook.

»Jeg har, som jeg også har skrevet om tidligere, været utrolig glad og følt mig meget privilegeret over at have været medlem af Folketinget i næsten 20 år og været en del af mit partis ledelse gennem mange af årene. Men det har ligeledes været klart for mig siden valget, at min tid i politik er udrandt«, uddyber Sass Larsen.

Stod frem og fortalte om sin depression

I foråret stod Henrik Sass Larsen frem i Politiken og fortalte om, at han havde haft en depression. Henrik Sass Larsen blev sygemeldt efter folketingsvalget, men vendte tilbage til Socialdemokratiet på Christiansborg tidligere på ugen. Nu forlader Henrik Sass Larsen endegyldigt politik, skriver han.

»I dag vil således være afslutningen på mit parlamentariske og partipolitiske virke. I stedet vil mine kræfter blive fokuseret på, hvordan vi skaber vækst og nye virksomheder og velstand, og det glæder jeg mig helt usigeligt meget til! Tak til alle jer der har været med på den lange rejse. Og pas godt på Socialdemokratiet – det er det bedste, vi har!«, skriver Sass Larsen.

Henrik Sass Larsen har været valgt til Folketinget siden 2001 og blev under Thornings regering udnævnt som erhvervsminister.