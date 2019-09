Statsminister lover at indfri pensionsløfte på 3F-kongres Mette Frederiksen (S) roser Danmarks største fagforening for at sætte behov for tidlig pension på dagsordenen.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), blev modtaget med stort bifald, da hun torsdag gik på talerstolen ved 3F's kongres i hjembyen Aalborg. Og de varme følelser blev hurtigt gengældt af Mette Frederiksen, der benyttede sin taletid til at hylde det tætte samarbejde mellem Danmarks største fagforening og Socialdemokratiet. Særligt hæftede statsministeren sig ved 3F's bidrag i debatten om et af Socialdemokratiets helt store mærkesager under seneste valgkamp - det omstridte spørgsmål om tidlig tilbagetrækning for nedslidte lønmodtagere. »Det var jer, der gjorde opmærksom på behovet for en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det var en dagsorden, vi satte sammen, og den er flyttet ind på Christiansborg. Mange vil måske sige for sent«, siger Mette Frederiksen. Hun lover nu at gøre ord til handling i den nye regering. »Det svære i politik er ikke at sige det rigtige, men at føre det ud i livet. Vi skal i gang med at vise, at politik kan forandre Danmark«, siger Mette Frederiksen. ritzau