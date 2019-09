Pape til statsministeren: I skal nok få problemer med Enhedslisten, og så er vi er klar til at hjælpe

De Konservatives 12 mandater skal ikke se på fra sidelinjen i denne valgperiode. De skal i arbejde.

Sådan lyder det fra Søren Pape Poulsen, De Konservatives formand, i sin tale på partiets landsråd i Herning.

»Vores rolle i opposition bliver todelt. Vi skal være borgerlige stemmer, der arbejder. Vi skal forhandle resultater hjem til danskerne«.

»Mette Frederiksen skal nok få problemer med Pernille Skipper og Enhedslisten og deres aparte krav. Så står vi klar«.

»Vi har 12 mandater og kan erstatte Enhedslisten. Det giver regeringen mulighed for et andet flertal. Som vi selvfølgelig vil tage os betalt for at stille til rådighed«, siger Pape.

Vil have en ideologisk rolle

De Konservative skal også have en ideologisk rolle.

»Vi skal igen og igen vise, at der er et alternativ til høje skatter, slap udlændingepolitik, opgøret med karakterer og dannelse i folkeskolen og blødsødenhed over for kriminelle«.

»Konservative værdier er vejen til et trygt, rigt og frit samfund. Det har vi tænkt os at minde danskerne og regeringen om. Der er behov for nogen, man kan regne med. Nogen, der tager ansvar«.

»Dét parti skal Det Konservative Folkeparti være. Der skal altid være nogen, der tager ansvar«, siger Pape.

Den tidligere justitsminister ser for eksempel frem til de kommende forhandlinger om en ny politiaftale.

»Vi møder op til forhandlinger om en ny flerårig aftale for dansk politi, og jeg kan garantere for, at vi bider os fast i bordkanten. Det skylder vi borgerne og de fantastiske politibetjente, der hver dag sikrer din og min sikkerhed. De gør et fremragende arbejde«, siger Pape.

»Da vi sad i regering, indgik vi også en sundhedsaftale sammen med Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Og vi supplerede senere med et konservativt forslag om flere familielæger, som rakte helt frem til år 2032. Fordi vi ikke vil opleve at mangle læger igen«.

»Det bliver en dagsorden, vi vil forfølge. Vores rolle i opposition bliver todelt. Vi skal være borgerlige stemmer, der arbejder«, siger Pape.

ritzau