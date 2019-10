Mette Frederiksen: Vi er bekymrede for kloden og vores eksistens

Tillid er nøgleordet i statsminister Mette Frederiksens (S) første åbningstale i Folketinget.

Her fastslår Danmarks nye statsminister, at tilliden måske er det mest værdifulde, som Danmark råder over. Den er både med til at give tryghed i hverdagen og vækst i virksomhederne.

Men tilliden er ifølge Mette Frederiksen under pres, og det vil være en rød tråd i regeringens arbejde at genoprette den:

»På tillid har vi bygget et samfund. Med pligter. Og rettigheder. I den rækkefølge. Jeg betaler min skat. I tiltro til, at du betaler din. Jeg betaler til dit lægebesøg. I tiltro til, at du betaler til mit. Vi har den solidaritet«.

»Og når vi mødes i boligkvarteret. På arbejdspladsen. Til forældremødet. Menneske til menneske. Så mødes vi med tillid. Det er ikke bare hyggeligt. Det er en kæmpe styrke, siger Mette Frederiksen i talen.

Her understreger hun, at danskerne fortsat har høj tillid til hinanden, men hvis det fortsat skal gå godt for det danske samfund, så skal der handles på flere områder:

»Når man i dag spørger danskerne: Tror I, at jeres børn får en bedre fremtid, end den I selv har haft? Så er mange i tvivl«.

»De, der har knoklet længe med hårdt fysisk arbejde, er bekymrede for den nærmeste fremtid. De oplever, at det velfærdssamfund, de har betalt til hele arbejdslivet. Ikke er der, når de har brug for det.

»Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at gennemføre en ny ret til tidlig pension for de mest nedslidte«, siger Mette Frederiksen.

Dermed henviser hun til et af Socialdemokraternes centrale løfter i valgkampen: En ret til tidligere pension.

Netop de store reformer af pensionsalderen, førtidspensionen og fleksjob, som Mette Frederiksen har været med til at gennemføre, bliver ofte nævnt som noget af det, der skaber utryghed for nogle vælgere.

Revser direktørers bonusser

Men også på mange andre områder er der brug for at værne om tilliden, siger Mette Frederiksen.

»Tilliden slår revner. Centralisering. Skandalen i Skat. En amerikansk kapitalfond opkøber vores hjem. En direktørbonus på flere hundrede millioner. Kender grådigheden ingen grænser? Åbenbart ikke.

»Store banker, som svigtede deres samfundsansvar. Selv om vi holdt hånden under dem. Klimakrisen. En bekymring for selve vores klode og eksistens, siger Mette Frederiksen i talen.

Hun mener, at forskellene er blevet 'for store' i Dammark, og samfundskontrakten er blevet svagere:

»Derfor skal vi styrke det, som gør Danmark til Danmark. Tilliden. Sammenholdet. Solidariteten«, siger Mette Frederiksen.

Hun understreger, at regeringens retning for Danmark derfor vil være 'Større retfærdighed. Velfærden først. Et grønnere Danmark'.

Som et særligt område nævner hun den offentlige sektor, hvor regeringen vil arbejde for mindre 'minut-tyranni i ældreplejen' og mere tillid til de ansatte.

Her opfordrer statsministeren sine kolleger i Folketinget til at holde sig fra lovgivning på enkeltsager, så de ansatte får mere tid til pleje frem for at holde øje med regler.

ritzau