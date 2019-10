Reaktioner: Udspil er ikke grønt nok

Finansminister Nicolai Wammen (S) har præsenteret regeringens udspil til finansloven i 2020.

I politik er alle aldrig enige, og regeringens mange punkter møder kritik fra flere sider.

I udspillet foreslår regeringen blandet andet en reserve på 2,1 milliarder kroner, hvor fordelingen af pengene skal forhandles med de øvrige støttepartier.

Pengene i reserven skal dække velfærd herunder minimumsnormeringer og grønne prioriteringer.

Elisa Rimpler, der er formand for pædagogernes fagforening, Bupl, mener »det er rigtig bekymrende« at reserven skal dække to store områder. Det skriver Ritzau med henvisning til størrelsen på reserven.

»Det er netop de to dagsordener, der skal kæmpe om nogle få penge, som ikke rækker langt, når man tænker over, hvor mange investeringer, der er behov for, for at få en genopretning«, siger Elisa Rimpler til Ritzau.

Jeg er noget overrasket over, at socialdemokraterne ikke afskaffer uddannelsesloftet Sofie Carsten Nielsen (R) om udspillet

Også Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, er utilfreds med blandt andet manglende minimumsnormeringer.

»Der skal være penge til minimumsnormeringer, sengepladser i psykiatrien og den grønne omstilling. Det vil ikke blive virkeligheden med det forslag, regeringen har fremlagt, og det er selvfølgelig uacceptabelt for Enhedslisten«, skriver hun i en pressemeddelelse ifølge Ritzau.

Hos Lisbeth Bech Poulsen fra SF er der på Twitter tro på minimumsnormeringer fra ’børnenes statsminister’.

Som børnenes statsminister regner vi i @SFpolitik med at Mette Frederiksens regering vil støtte at en meget stor del af forhandlingsreserven går til flere pædagoger og vi kommer godt i gang med #minimumsnormeringer. #dkpol #ffl20 — Lisbeth Bech Poulsen (@LisbethBPoulsen) October 2, 2019

Sjælsmark og konkrete grønne initiativer

Hos De Radikale savner de ifølge Ritzau svar på, hvad regeringen vil gøre med udviste, kriminelle udlændinge, og hvor børnefamilierne skal flytte hen.

»For De Radikale er det helt afgørende, at børnene på Sjælsmark får nogle bedre vilkår, og det skal vi have løst i den her finanslov«, siger De Radikales udlændingeordfører, Andreas Steenberg til Ritzau.

En afskaffelse af uddannelsesloftet kigger De Radikale også langt efter.

»Jeg er noget overrasket over, at socialdemokraterne ikke afskaffer uddannelsesloftet, det var en klar aftale, et løfte fra alle. Og nu skal vi ind og kæmpe for det«, siger finansordfører Sofie Carsten Nielsen (R) til Ritzau.

Et andet af de helt store punkter på regeringens udspil er klima og grønne tiltag. Det har Danmarks Naturfredningsforening indvendinger til.

Ifølge Ritzau mener Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, at natur og miljø fylder for lidt i forslaget til finansloven.

Hun roser som udgangspunktet den grønne forskningsmilliard, men:

»Det klimaet og naturen har brug for lige nu, er konkrete initiativer, der kan gøre en forskel. Og det kan en grøn forskningsmilliard ikke gøre her og nu«, siger Maria Reumert Gjerding til Ritzau.