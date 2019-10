Ellemann efter lang tids tøven: Venstre tilslutter sig klimamål, men vil ikke love ja til lov

Venstre går nu også ind for at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Det gjorde formand Jakob Ellemann-Jensen klart, da han under åbningsdebatten torsdag indtog Folketingets talerstol.

Knap så klart var det dog, hvorvidt Venstre også vil stemme for en bindende klimalov med selvsamme reduktionsmål, som regeringen og dens støttepartier agter at vedtage.

»Venstre støtter ambitionen om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030. Og for Venstre er det afgørende, at vores klimamål er ægte grønt. Et dansk klimamål må ikke føre til, at vi bare skubber CO2-udledningen ud af Danmark sammen med de gode arbejdspladser, som følger med og allerede er i gang med den grønne omstilling. Drivhusgasser kender ikke til landegrænser«, sagde Ellemann-Jensen i sin tale.

Klimaindsatsen må heller ikke gå udover væksten, fortsatte han:

»Hvis Danmark skal være foregangsland for andre, så skal vi vise, at grøn omstilling, økonomisk vækst og personlig frihed sagtens kan gå hånd i hånd, uden at det bliver dyrere at være dansker eller svækker vores konkurrenceevne«.

Til gengæld er Venstre klar til at bruge af det økonomiske råderum for at finansiere initiativerne, der skal føre til målet.

Katten i sækken

Venstre-formanden citerede også i sin tale statsminister Mette Frederiksen (S) for i valgkampen at have sagt noget klogt:

»Mål løser ikke noget i sig selv, derfor er jeg optaget af at diskutere, hvordan gør vi«, skulle Frederiksen angiveligt have sagt.

Fakta Støtte til klimamål vokser I foråret blev et mål om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent i 2030 kun støttet af en lille gruppe i Folketinget. Nu har det opbakning fra et stort flertal.

Først var det kun Alternativet og Enhedslisten, der havde 70 procents CO2-reduktion som målsætning.

Under valgkampen kom Radikale Venstre og SF til.

Under regeringsdannelsen kom Socialdemokratiet til, og efter valget har De Konservative, Dansk Folkeparti og senest Venstre tilsluttet sig. Det betyder, at Nye Borgerlige som det eneste parti står tilbage uden af bakke op.

Målet om en CO2-reduktion på 70 procent tager udgangspunkt i udledningen i 1990. Det vil sige, at Danmarks udledning af CO2 i 2030 skal være 70 procent mindre end udledningen i 1990. Kilde: Ritzau Vis mere

»Det er jeg også optaget af, og derfor vil Venstre insistere på, at mål ikke står alene, men fra starten tænkes sammen med konkrete redskaber og finansiering«, sagde Ellemann-Jensen.

Her adskiller Venstre sig fra regeringen og dens støttepartier, der planlægger at vedtage en klimalov og først derefter lægge en handlingsplan, der anviser, hvordan målet skal nås. Ellemann-Jensen ville da heller ikke svare klart på, om Venstre vil stemme for klimaloven, da Radikale Venstres klimaordfører, Ida Auken, senere fik mulighed for at stille spørgsmål.

»Det er en virkelig god nyhed, at Venstre støtter målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030, det fik vi jo et klart svar på i dag. Det, der måske ikke står helt klart, er, om det betyder, at Venstre også er klar til at forpligte sig til 70 procents målet i en bindende klimalov?«, spurgte hun.

»Vi synes, at ambitionen er rigtig, vi synes, ambitionen er vigtig, og vi synes, det også er vigtigt, at vi rammer det her mål på en ægte, grøn måde«, svarede Ellemann-Jensen og fortsatte:

»Nu blev jeg spurgt tidligere også, om jeg vil forpligte mig til at stemme for denne og hin lov, og som jeg svarede der, kan jeg jo ikke sige, at jeg stemmer for en lov, hvis indhold jeg ikke kender på andet end titlen. Men det, jeg siger her, er, at vi støtter ambitionen om de 70 procent, og vi går med et åbent sind ind i de her forhandlinger«.

I den efterfølgende frokostpause havde Ellemann-Jensen ikke tid til at uddybe sit synspunkt.

Tidligere har også de konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance sagt, at de bakker op om en 70 procents reduktion i 2030. Det efterlader Nye Borgerlige som det eneste parti tilbage, der ikke støtter målet.

Da den konservative formand Søren Pape Poulsen havde tilsluttet sig regeringens planer, fik han dog ikke ros med på vejen fra Jakob Ellemann-Jensen.

Til Avisen Danmark sagde han i slutningen af september, at »de har så åbenbart købt katten i sækken og fred være med det. Jeg har brug for at vide bare en anelse om, hvad de egentlig har tænkt sig. Hvad indebærer de 70 procent?«.