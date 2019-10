Radikale stiller krav om mere udenlandsk arbejdskraft Radikale kalder krav til arbejdskraft en forudsætning for regeringen inden finanslovforhandlingernes start.

De Radikale kommer med et klokkeklart krav til den nye regering: Der skal åbnes for mere udenlandsk arbejdskraft.

Det siger partiets politiske leder, Morten Østergaard, i et interview med Børsen.

Kravet om mere udenlandsk arbejdskraft er en del af De Radikales finanslovsudspil, der præsenteres mandag.

»Regeringen er jo dannet på den forudsætning, at man vil åbne op for mere udenlandsk arbejdskraft, og så skal det selvfølgelig også blive til noget«, siger Morten Østergaard til Børsen.

Han henviser til forståelsespapiret, som partiet fik forhandlet på plads med S-regeringen, SF og Enhedslisten i forbindelse med regeringsforhandlingerne i sommer.

Finansloven indeholder statens budget for det kommende år.

Regeringen skal hvert år fremsætte sit finanslovsforslag før 1. september. Det står i grundloven. Kan man ikke nå det, kan reglen dog omgås teknisk ved at fremsætte en videreførelse af den tidligere finanslov.

Derefter mødes Folketingets medlemmer inden længe for at tage den indledende debat om regeringens finanslovsforslag.

Finanslovsforslaget skal - ligesom andre lovforslag - behandles tre gange i Folketingssalen, inden det vedtages. Sideløbende foregår politiske forhandlinger mellem typisk regeringen og støtteparti(er).

I gennemsnit fylder en finanslov cirka 500 sider, og bemærkningerne til loven fylder omkring 2500 sider. Finansloven er således den mest omfattende af alle love.

Statens budget for et år er cirka 700 milliarder kroner. Partierne vender dog ikke hver en krone i forhandlingerne. Størstedelen af beløbet er bundet i faste udgifter til at drive eksempelvis hospitaler, skoler og Forsvaret.

Oftest er finanslovsaftalen på plads i november og endeligt vedtaget i december. Der er dog undtagelser - som i 2008, hvor den først blev vedtaget 17. april på grund af folketingsvalget 13. november 2007.

Hvis der ikke kan findes flertal for finansloven, før året er omme, skal forslag til en midlertidig bevillingslov fremsættes for Folketinget. Kilde: Folketinget. Vis mere

Her er det aftalt, at virksomheder 'hurtigt og ubureaukratisk' skal have lov til at hente mere faglært arbejdskraft fra udlandet.

»Det har jo den fordel, at det bidrager til vækst, som giver os bedre muligheder for at styrke den grønne omstilling, investere i børn og uddannelse og de andre ting, vi gerne vil. Derfor forstår jeg egentlig ikke, hvorfor regeringen ikke er mere offensiv på det«, siger De Radikales partileder.

Enhedslisten kritisk overfor ideen

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) skriver i et mailsvar til Børsen, at han er 'helt enig i', at danske virksomheder, som 'lever op til deres forpligtelser', hurtigt og ubureaukratisk skal kunne tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Han ser derfor positivt på, at man i forbindelse med finanslovsforhandlingerne ser på en række erhvervsordninger.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, er dog mere kritisk overfor idéen om at åbne mere for udenlandsk arbejdskraft.

»Vi har ikke et problem med at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Og hvis man gør reglerne mere lempelige, er jeg bange for, at det bliver nemmere at udnytte mennesker i en fattig situation«, siger hun til Børsen.

Hun tilføjer, at sætningerne i forståelsespapiret om udenlandsk arbejdskraft bestemt ikke var Enhedslistens kop te.

Finanslovsforhandlingerne begynder mandag og ledes af finansminister Nicolai Wammen.

ritzau