R vil hæve regeringens ambitioner ved finanslovsforhandlinger Der er brug for, at Socialdemokratiet er mere ambitiøse, når der skal forhandles om finanslov, siger R.

Regeringens støtteparti De Radikale, som er det første parti, der er inviteret til møde med finansminister Nicolai Wammen (S), tog i sidste uge lunkent imod regeringens forslag til en finanslov.

For partiet er det vigtigt, at Socialdemokratiet er villig til at hæve ambitionsniveauet særligt i forhold til den grønne omstilling, børn og uddannelse, siger De Radikales leder, Morten Østergaard, forud for det første møde.

»Vi var ude i går med et forslag om at lade bankerne bidrage mere, så vi kan komme i gang med den grønne omstilling af landbruget. Det tror jeg, at vi er enige med SF og Enhedslisten om«, siger Morten Østergaard.

»Så det jeg oplever, er, at der er allermest brug for, at Socialdemokratiet har viljen til at få ambitionsniveauet op«.

Morten Østergaard efterlyser også afskaffelsen af uddannelsesloftet, som regeringen og de tre støttepartier, som foruden De Radikale også omfatter Enhedslisten og SF, blev enige om i forbindelse med regeringsdannelsen.

Senere mandag præsenterer De Radikale sit eget forslag til en finanslov. Hele forslaget er endnu ikke lagt frem, men der er dele af det, som er dryppet til forskellige medier.

Det indeholder blandt andet et krav om mere udenlandsk arbejdskraft, at besparelserne på kulturlivet skal sløjes, og at en tredjedel af Danmarks landbrugsjord skal udtages for at blive omlagt til skov og natur.

Intet klart svar om ultimative krav

Morten Østergaard svarer ikke klart på, om De Radikale har nogen ultimative krav til finansloven, da han bliver spurgt.

»Det her er jo en finanslovsforhandling, som starter, og vi kommer med en lang række muligheder. Vores mål i dag er at vise, hvad man kunne, hvis man havde viljen til det«, siger han.

Tidligere mandag morgen lød det fra Nicolai Wammen, at regeringens største udfordring bliver, at støttepartierne har flere idéer, end der er penge til.

»Jeg tror, at de kommende uger vil vise, at vi forhåbentligt i fællesskab kan lande en rigtig god finanslov«, sagde han.

»Men man må også sige det åbent og ærligt. Vi kommer ikke til at kunne løse alle de problemer, der er bygget op over de seneste år. Finansloven bliver første skridt«.

Alle Folketingets partier er i løbet af mandag og tirsdag inviteret til forhandlinger om finansloven.

ritzau