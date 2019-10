Analyse: Vermund vil være noget særligt, men er først og fremmest isoleret

Nye Borgerliges leder Pernille Vermund er parkeret på sidelinjen uden for reel indflydelse på Christiansborg. Men hun besidder nøglen til at genrejse et borgerligt alternativ til Frederiksen og co. Imens forsøger hun at gøre sig spilbar over for både rød og blå.