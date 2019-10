Fra fremgang og ni mandater i Folketinget til gigantisk vælgerlussing Flere medlemmer af Liberal Alliance har forladt partiet den sidste tid.

Folketingsvalget i 2019 sendte Liberal Alliance ud i en større identitetskrise. Flere melder sig nu ud af partiet, men det er langt fra noget nyt, at der er problemer i det politiske parti.

Liberal Alliance udsprang af et andet ny parti. I 2008 blev partiet Ny Alliance til Liberal Alliance.

Det var to af Ny Alliances stiftere, Anders Samuelsen og Naser Khader, der stod i spidsen for det nye parti.

Naser Khader forlod dog hurtigt det nystartede parti med begrundelsen, at han var liberal, men ikke liberalist.

Ved en meningsmåling i begyndelsen af 2009 stod Liberal Alliance til 0,0 procent af stemmerne, og Anders Samuelsen skulle nu vende skuden alene.

I sommeren 2009 fusionerede Liberal Alliance med Simon Emil Ammitzbøll-Billes parti Borgerligt Centrum. Ammitzbøll-Bille blev hurtigt politisk ordfører.

Ved Folketingsvalget i 2011 opnåede Liberal Alliance fem procent af stemmerne, hvilket blev vekslet til ni mandater i Folketinget.

Liberal Alliance fortsatte fremgangen og gik ved Folketingsvalget i 2015 fra ni til 13 mandater.

Kæmpe vælgerlussing

I 2017 trådte Liberal Alliance for første gang ind i en regering med Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Men da den nye regering skulle forhandle sin første finanslov var der allerede store problemer. Anders Samuelsen truede nemlig med at stemme imod sin egen finanslov.

Flere store problemer under regeringsperioden fik det til at gå ned ad bakke for partiet, der i flere meningsmålinger lå langt under valgresultatet fra 2015.

Ved det seneste Folketingsvalg i juni 2019 fik Liberal Alliance en kæmpe vælgerlussing.

Prominente profiler som Joachim B. Olsen, Christina Egelund og partileder Anders Samuelsen blev ikke valgt ind i Folketinget.

Kort efter valget meddelte Anders Samuelsen i en tårevædet tale, at han trak sig som leder oven på det skuffende valg.

Partimedlemmer siver

Efter flere spekulationer om, hvem den nye leder skulle være, blev det den 28-årige Alex Vanopslagh.

Den kun fire mandater store Folketingsgruppe bestående af Ole Birk Olesen, Henrik Dahl, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Alex Vanopslagh skulle over sommeren genfinde Liberal Alliances identitet.

Den 20. oktober melder den tidligere gruppeformand Christina Egelund sig ud af Liberal Alliance, fordi hun ikke kunne se sig selv i partiet længere. Christina Egelund blev heller ikke genvalgt ved sidste Folketingsvalg.

Tirsdag melder den tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille sig også ud af partiet. Og Folketingsgruppen bliver hermed reduceret til tre mandater.

Senest meddeler næstformand Mai Christiansen lørdag, at hun også forlader partiet.

Kilder: Altinget og Ritzau

ritzau