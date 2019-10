Stor mystik: Rygter om nyt borgerligt parti fra LA-afhoppere

De tidligere LA-medlemmer Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille kan meget vel være på vej med et nyt, borgerligt parti.

I hvert fald hvis man skal tro på en mystisk hjemmeside, der kortvarigt var online lørdag aften, skriver DR.

Partiets navn er ifølge hjemmesiden ’Partiet Fri’.

På hjemmesiden var der billeder af både Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille, men teksterne på hjemmesiden var noget volapyk, og siden var med al tydelighed under opbygning.

Hjemmeside pillet ned

Efter DR Nyheder havde forsøgt at kontakte de tidligere medlemmer af Liberal Alliance, der i løbet af ugen blev løsgængere, er hjemmesiden blevet pillet ned.

Det er et meget ubehageligt og meget konkret eksempel på det borgerlige værdiskred, som vi ser udfolde sig i dansk politik i disse år. Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund

De to tidligere medlemmer af Liberal Alliance har sammen skrevet en kronik, der er i Berlingske i dag, hvor budskabet er, at de liberale principper er under pres.

»Ikke ét borgerligt parti mandede sig op og påtog sig at forsvare retsstaten i sagen om at fratage folk deres statsborgerskab rent administrativt. Det er et meget ubehageligt og meget konkret eksempel på det borgerlige værdiskred, som vi ser udfolde sig i dansk politik i disse år«, skriver Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der meldte sig ud af Liberal Alliance henholdsvis den 20. oktober og 23. oktober.

Uenig i partiets retning

Begge har forklaret, at årsagen til deres exit skal findes i, at de var uenige med ledelsen i Liberal Alliance om den retning, som partiet var på vej i mod efter valget i sommer, hvor partiet fik noget af en vælgerlussing.

Lørdag meldte også Mai Christiansen, der var næstformand i Liberal Alliance sig ud af partiet, der ellers har spillet en helt afgørende rolle i at sikre medlemmer og få partiet op at stå.

Ifølge Politikens politiske redaktør, Kristian Madsen, handler spliden i Liberal Alliance både om et organisatorisk og politisk oprør, hvor oprørerne nu kalder partiet Liberal Alliance 2.0.

»Den del af partiet, som var den gamle garde, og hvor mange kom med baggrund i Radikale Venstre eller i hvert fald i en ånds-liberal idé og rundet af højskolebevæglsen, den fløj har det lidt hårdt i Liberal Alliance lige nu«, forklarer han.

Det var ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille.