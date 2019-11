Nordiske lande står med samme udfordring, men løser den forskelligt

I marts 2018 lagde Norges daværende justits- og immigrationsminister, Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet, et billede på Facebook af en flok maskerede mænd.

»Arbeiderpartiet mener, at terroristernes rettigheder er vigtigere end nationens sikkerhed«, lød teksten, der var lagt oven på billedet.

Anledningen var, at det socialdemokratiske Arbeiderpartiet havde stemt nej til et lovforslag, der skulle gøre det muligt administrativt at frakende et statsborgerskab uden om retssystemet, hvis en fremmedkriger har handlet i strid med Norges nationale interesser.

I sidste uge blev et tilsvarende lovforslag hastebehandlet og vedtaget på tre dage herhjemme. Hvis udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vurderer, at en fremmedkriger, der har dobbelt statsborgerskab, har handlet i strid med Danmarks vitale interesser, har han nu hjemmel til at frakende vedkommende det danske pas.

I Norge skabte debatten om en administrativ frakendelse af statsborgerskab noget større dønninger. Sylvi Listhaug, der er privat veninde med Inger Støjberg (V) og har mødtes med den tidligere danske udlændingeminister ved flere lejligheder, fik så stor kritik for sit Facebook-opslag med kritik af Arbeiderpartiet, at støttepartiet Kristeligt Folkeparti erklærede sin mistillid til ministeren. Få timer inden en mistillidsafstemning trak Listhaug sig.

Problemstillingen er dog den samme i de nordiske lande. Hvad skal de respektive regeringer gøre med de statsborgere, der er draget i krig i Syrien, og som muligvis vender hjem igen? Skal de have frataget deres statsborgerskab – og hvordan? Herhjemme har PET vurderet, at mindst 150 personer er udrejst til Syrien og Irak siden 2012. Den norske efterretningstjeneste vurderer ifølge norske medier, at der i foråret i år var omkring 30 nordmænd i Syrien og Irak, som har status af fremmedkrigere.

Umiddelbart er de nordiske regeringer nået frem til forskellige løsninger. I Sverige er det slet ikke muligt at få frataget statsborgerskabet. I Finland kræver det, at man er straffet. Det gør det også i Norge, hvor den forhenværende regering dog også forsøgte at få flertal for muligheden for administrativt at frakende statsborgerskab, ligesom det nu er tilfældet i Danmark.

Norsk politiker: Domstol den rette

Selv om det konkret var det norske Arbeiderpartiet, Sylvi Listhaug rettede sin kritik imod, var det et flertal i Stortinget, der stemte imod forslaget om en administrativ frakendelse. Ifølge det norske Kunnskabsdepartementet blev der i forslaget argumenteret med, at »tab af statsborgerskab af hensyn til grundlæggende nationale interesser skal betragtes som en forebyggende sikkerhedsforanstaltning og ikke en straf«, lyder det i en mail til Politiken.

»Det blev endvidere påpeget, at det er centralt for at kunne afværge et terroranslag eller lignende, at tab af statsborgerskab og eventuelle udlændingeretlige tiltag kan gennemføres hurtigt«, forsætter departementet.

Argumenter, som også den danske regering har fremført, men som ikke overbeviste flertallet af politikerne i Norge. Til gengæld kom den norske regering, som i 2018 bestod af det konservative Høyre og Fremskrittspartiet, igennem med et andet forslag, som siden årsskiftet har været gældende lov i Norge – og som minder om det, kritiske partier i Danmark har efterlyst. I Norge kræver det specifikke overtrædelser af straffeloven, før man kan få frakendt sit statsborgerskab. Derudover arbejder den nuværende borgerlige regering på at finde en model, hvor domstolen hurtigt kan afgøre, hvorvidt et statsborgerskab skal inddrages.

Og det er også den rette vej at gå, mener Siri Gåsemyr Staalesen, der er integrationsordfører for det store oppositionsparti Arbeiderpartiet, der er søsterparti til det danske Socialdemokrati.

»At fratage nogen et statsborgerskab er en meget vidtrækkende handling«, siger Siri Gåsemyr Staalesen.

»I sager, hvor brud på den nationale sikkerhed er et tema, bør sanktionerne, herunder at fratage statsborgerskabet, afgøres af en domstol«.

Det bør den danske regering overveje at kopiere, mener Radikale Venstre. Udlændingeordfører Andreas Steenberg hæfter sig ved, at den danske lovgivning er vedtaget med en såkaldt solnedgangsklausul, så den skal op til behandling igen i Folketinget inden sommeren 2021.