Riskær i kovending – vil alligevel genopstille

Klaus Riskær Pedersen fik 0,84 procent af stemmerne ved valget. Partiets 29.600 stemmer gør partiet berettiget til 976.800 partistøttekroner om året. I oktober har Riskær korresponderet med Indenrigsministeriet om sit løfte om at bruge en stor del af partistøttekronerne til forbedringer af forholdene for børnene på Sjælsmark.

I en mail til ministeriet oplyste Riskær 3. oktober, at partiet for budgetåret 2020 ville hensætte »250.000 kr. til aktivering af asylbørn i danske lejre«, hvilket Indenrigsministeriet imidlertid gjorde indsigelse imod. Ifølge korrespondancen, som Politiken er i besiddelse af, skrev ministeriet 9. oktober, at det havde noteret sig, at partiet ikke ville genopstille ved det kommende valg, og at partistøttelovens tilskudsbestemmelser tager sigte på at fremme en eller flere kandidater.

»Det er Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at det ikke inden for partistøttelovens rammer vil være muligt for et parti, der ikke arbejder for eller ønsker at opstille kandidater til kommende folketingsvalg, at give partistøtten til et almennyttigt formål som f.eks. børnene på Sjælsmark«, hedder det i brevet.

Riskær vil fastholde sin aftale med Dansk Røde Kors om Sjælsmark.

»Det er et meget konkret, manifestativt arbejde for at konkretisere vores politik og styrke vores kandidaters mulige genvalg. Jeg kan ikke se noget problem med det, selv om Indenrigsministeriet muligvis har en anden opfattelse. Det må vi afklare«, siger Riskær.

For hans eget vedkommende er aftalen, at han skal have en krone i formandshonorar. Desuden kan han få tilskud på 3.500 kr. om måneden til en bil. Det har han imidlertid ikke i øjeblikket.

Partistøtteloven er han generelt kritisk over for, da han finder det principielt forkert, at partier, der havnede under spærregrænsen, kan få partistøtte – modsat nye partier.

»Jeg forstår ikke, hvorfor partier, der evner at gå ud og få støtte til en opstilling i befolkningen, skal være dårligere stillet end nogen, der fik et relativt moderat valg sidste gang og nu pludselig får et millionbeløb sat ind på deres bankkonto«, siger Riskær.

I stedet foreslår han, at alle opstillingsberettigede partier skal kunne få partistøtte – men kun frem til valgdatoen.

»Ingen kan være interesserede i, at en hvilken som helst organisation begynder at stille op til folketingsvalg, fordi de gerne vil have et tilskud på ti millioner kroner. Det er det, du dybest set risikerer med den nuværende ordning«, siger Riskær.