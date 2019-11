Blå politikere har stribevis af kritiske spørgsmål til Mette Frederiksen - men hun afviser at svare på dem

I et skriftligt svar til Folketinget afviser statsminister Mette Frederiksen (S) at deltage i det samråd, som de borgerlige partier torsdag i sidste uge indkaldte hende til.

Samrådet blev indkaldt på baggrund af Berlingskes afdækning af, at syv ud af ni nyansatte presse- og kommunikationschefer i ministerierne har mere eller mindre tætte bånd til Socialdemokratiet eller dets støtteparti SF.

Det, selv om stillingen som presse- eller kommunikationschef er en helt almindelig, partineutral embedsmandsstilling og dermed uafhængig af, hvilken partifarve regeringen har.

I udgangspunktet skiftes der således ikke ud på posterne, når regeringen skifter - i modsætning til på posterne som særlig rådgiver for de enkelte ministre, i folkemunde kendt som regeringens ’spindoktorer’.

Nu frygter oppositionen, at socialdemokraterne er ved at »politisere embedsværket« ved at besætte ledende poster med personer, der har »partibogen i orden«, skriver Berlingske.

For eksempel har den nye pressechef i Skatteministeriet Sten Kristensen tidligere været særlig rådgiver for daværende finansminister Bjarne Corydon, da Socialdemokratiet sidst havde regeringsmagten.

På samme måde har den nyansatte pressechef i Børne- og Undervisningsministeriet Thomas Bro Sæhl tidligere været særlig rådgiver for den nuværende social-og indenrigsminister Astrid Krag (S) og daværende udenrigsminister Villy Søvndal (SF).

Ligesom den nye pressechef i Erhvervsministeriet Mads Kolby kommer direkte fra et job som presserådgiver for Socialdemokratiet.

Det lugter langt væk af klassisk socialdemokratisk kammerateri Sophie Løhde (V), politisk ordfører

Men Mette Frederiksen har altså ikke tænkt sig at møde op i samrådet. Hun henviser til, at »spørgsmål om ansættelse i staten generelt og generelle personalemæssige spørgsmål hører under skatteministerens ressort«, som der står i det skriftlige svar til Folketinget.

Derfor er det skatteminister Morten Bødskov (S), som til sin tid skal i samråd om spørgsmålet.

Men det undrer Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, sig meget over, skriver Berlingske.

»Mette Frederiksen har ved flere lejligheder brystet sig af, at det er hende, der sidder for bordenden og træffer de afgørende beslutninger, og derfor er det også meget betænkeligt, at hun nu går i flyverskjul og ikke vil møde op til et indkaldt samråd,« siger Løhde til Berlingske.

Hun mener, at Mette Frederiksen skylder at svare på en lang række spørgsmål.

»Det lugter langt væk af klassisk socialdemokratisk kammerateri, og det bliver hun nødt til at svare på«.