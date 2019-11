Støjberg: »Jeg ved, at jeg ikke har bedt nogen om at gøre noget ulovligt«

'Instrukskommission' skal forsøge at placere et ansvar for ulovlig adskillelse af asylpar.

Regeringen og de øvrige røde partier har udfærdiget et udkast til kommissoriet for en kommende »Instrukskommission«.

Kommissionen får to år til at kortlægge, hvad der helt præcist skete, da det lød fra Udlændinge- og integrationsministeriet med daværende minister, Inger Støjberg (V), i spidsen lød, at alle asylpar, hvor den ene part var mindreårig, skulle adskilles.

Kommissionen skal slå fast, om instruksen stred mod forvaltningsretten og menneskerettighederne, fordi der ikke blev foretaget en individuel sagsbehandling. Og kan det slås fast, så skal der placeres et ansvar.

»Udkastet lægger op til en meget fokuseret kommission. At man kalder den 'instrukskommissionen' peger også på, at man skærer det politiske ud og i stedet fokuserer på juraen«, vurderer professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Michael Gøtze.

Meldingen om adskillelse af samtlige asylpar med en mindreårig ægtefælle kom i 2016 via en pressemeddelelse, der senere fungerede som rettesnor for udlændingemyndighederne. Netop denne bliver central for kommissionens undersøgelse.

»Der er mange spørgsmål. Nogle af dem er, hvordan ministeren på forhånd blev rådgivet og orienteret om lovligheden i at adskille samtlige af disse par, og om hun handlede mod bedre vidende«, siger Michael Gøtze.

Han henviser til, at Folketingets Ombudsmand allerede har udredt flere juridske spørgsmål i sagen. Det var ombudsmanden, som i foråret 2017 konkluderede, at instruksen var ulovlig.

Anonyme kilder har tidligere bekræftet over for Politiken, at Inger Støjberg – inden pressemeddelelsen blev udsendt – blev advaret om, at der juridisk skulle være mulighed for at undtage visse på fra adskillelse. Desuden viste en lækket mail fra daværende direktør i Udlændingestyrelsen, Henrik Grunnet, at det var hans opfattelse, at Støjberg var klar over problematikken.

Folketinget med sidste ord

Støjberg selv nægter at have givet en instruks, som, hun vidste, var ulovlig.

»Det er ingen som helst hemmelighed, at jeg gik lige til grænsen i forhold til, hvad vi kunne, for at beskytte de her piger, og det ville jeg også gøre den dag i dag, hvis du spurgte mig. Jeg ved også med mig selv, at jeg på intet tidspunkt har bedt nogen om at gøre noget ulovligt,« siger Støjberg.

Michael Gøtze påpeger, at kommissionen kun kan tage stilling til, om embedsmænd har foretaget sig noget ulovligt. Hvad angår ministeren, er det Folketinget, som, efter kommissionens arbejde er færdigt, skal beslutte om Inger Støjberg skal retsforfølges.