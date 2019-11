Simon Emil Ammitzbøll-Bille: »Jakob Ellemann burde være Christiansborgs lykkeligste mand i dag«

FOR ABONNENTER

Det er ikke mere end et halvt år siden, Simon Emil Ammitzbøll-Bille var minister i en regering, der selv foreslog, at politikere administrativt skal kunne tage det danske statsborgerskab fra fremmedkrigere uden rettergang. Samme regering blærede sig med at have gennemført over 100 stramninger af udlændingepolitikken.