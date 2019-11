Jakob Ellemann til Mette Frederiksen: »Er det for svært?« V-formanden nævner i statsministerens spørgetime en række emner, hvor regeringen ifølge ham ikke har leveret.

Tidlig tilbagetrækning, infrastruktur, minimumsnormeringer, ydelseskommission, besparelser på konsulenter, klimaplan, Lindholm, nyt asylsystem, større biodiversitet og planer for psykiatrien.

Det er nogle af de emner, som Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, adresserer under statsministerens spørgetime i Folketinget, den første af slagsen i denne folketingssamling.

Venstres formand smider fløjlshandskerne og spørger direkte statsminister Mette Frederiksen (S):

» Hvad ærgrer det statsministeren mest at sylte?«

V-formanden mener, at S-regeringen har mere end svært ved at leve op til løfter og målsætninger fra valgkampen før folketingsvalget 5. juni.

»Det slår mig, at da den nuværende regering sad i opposition, var der nogle ting, der virkede lidt nemmere. Man er hurtig nu til at sige, at det her er godt nok en svær sag«.

»Før valget lod mange ting til at være en enkel sag«.

»Før krævede man øjeblikkelig handling, nu skal man tænke sig om. Før valget kunne man hurtigt spare tre milliarder kroner på konsulenter, nu skal man se på det. Er det for svært«, spørger Jakob Ellemann-Jensen.

Mette Frederiksen svarer, at regeringen nok skal få sparet tre milliarder kroner på konsulenter.

»Det handler ikke bare om, at man træffer beslutningerne, men også om at få truffet de bedste beslutninger«.

»Derfor skal man en gang imellem ikke være bange for at bruge noget mere tid«, siger statsministeren.

Venstre har i sit netop offentliggjorte finanslovsudspil foreslået at sætte en halv milliard kroner mere af til den grønne omstilling, end S-regeringen i udgangspunktet har gjort i sit finanslovsforslag.

Venstre vil desuden indføre et skattestop, som partiet fremførte i valgkampen inden folketingsvalget.

» Vi skulle have 75.000 hektar urørt skov, og det skulle ske nu. Nu er det noget, vi må se på«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

»Det, vi har valgt at gøre, det gennemfører vi også«, er svaret fra Mette Frederiksen.

Ellemanns debut ved spørgetime som Venstres leder

Det er første gang, Jakob Ellemann-Jensen står som leder af Venstre ved statsministerens spørgetime i Folketinget.

Den tidligere miljø- og fødevareminister blev 21. september valgt som Venstres formand ved et ekstraordinært landsmøde.

Det skete tre uger efter afslutningen på et tumultarisk forløb med intern ballade i Venstre, hvor pres fra partiets bagland tvang den daværende formand, Lars Løkke Rasmussen, til at trække sig.

Også den daværende næstformand for Venstre, Kristian Jensen, trak sig, og han blev senere afløst af Inger Støjberg.

Venstre afholder i den kommende weekend landsmøde i Herning.

