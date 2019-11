Mette Frederiksen opfordres igen til at møde op i samråd Statsministeren har afvist at møde op i et samråd om ansættelser af pressechefer i en række ministerier.

Statsminister Mette Frederiksen (S) opfordres igen til at møde op til samråd om ansættelser af pressechefer i en række ministerier.

Det skriver DR Nyheder.

Brevets afsender er Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).

I brevet skriver han, at et flertal i Folketinget opfordrer Mette Frederiksen til at genoverveje sin stillingtagen i sagen. Hidtil har hun afvist at møde op i et samråd.

Henviser til skatteministeren

Mette Frederiksen henviser selv til skatteminister Morten Bødskov (S). Men det er ikke godt nok. Sådan lyder det fra flertallet.

I brevet skriver Henrik Dam Kristensen, at flertallet finder emnet så principielt, at samrådsspørgsmålene fastholdes. Og at det falder inden for statsministerens ressortområde.

Berlingske har tidligere beskrevet, at seks ud af otte nyansatte presse- og kommunikationschefer i landets ministerier har bånd til regeringen.

Siden har DR kunnet fortælle, at også Klimaministeriet har ansat en kommunikationschef med nære forbindelser til Socialdemokratiet og den pågældende minister.

Frygter politiseret embedsværk

Oppositionen frygter, at Socialdemokratiet er ved at politisere embedsværket ved at besætte ledende poster med folk, der har tætte bånd til partiet.

Men også De Radikale, der er en del af rød blok, ser man gerne, at Mette Frederiksen forklarer sig i sagen.

»Regeringen er i gang med at besætte det neutrale embedsværk med pressechefer, som har tætte bånd til Socialdemokratiet og ministrene«, siger Sophie Løhde, politisk ordfører for Venstre, i en skriftlig kommentar.

»Det lugter langt væk af klassisk socialdemokratisk kammerateri. Og det er godt, at et flertal nu mener, at statsminister Mette Frederiksen skal møde op i det indkaldte samråd og forklare sig. Hun skal ikke gå under radaren og bare sende skatteministeren«, siger Løhde.

Tætte bånd til parti og ministre

Der er en enkelt pressechef, der er kommet direkte fra Socialdemokratiets pressetjeneste. Resten har tidligere haft tætte bånd til partiet eller ministeren.

Samtlige ministerier har understreget, at der ikke har været politisk indblanding i ansættelserne.

Efter tirsdagens spørgetime med statsministeren understregede Mette Frederiksen, at alle ansættelserne var sket efter bogen.

