Udtalelse fra Ellemann får DF-formand til at så tvivl om sin støtte Den nye Venstre-formands udtalelser på udlændingeområdet skurrer gevaldigt i ørerne på Kristian Thulesen Dahl.

De udlændingepolitiske toner fra Venstre og særligt formand Jakob Ellemann-Jensen forud for weekendens landsmøde får Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til at sætte spørgsmålstegn ved Ellemann som automatisk statsministerkandidat.

Det skriver Berlingske lørdag.

»Vi vil tillade os at gøre op med den praksis med per automatik bare at pege på Venstres formand«, siger Kristian Thulesen Dahl til avisen.

Kristian Thulesen Dahl mener, at et interview i Weekendavisen med Jakob Ellemann-Jensen har skabt tvivl om, hvorvidt Venstre vil stå for en stram udlændingepolitik.

I interviewet gør V-formanden det klart, at mennesker, som kommer til Danmark som følge af eksempelvis konflikten i Syrien, som 'udgangspunktet' skal sendes retur til deres hjemland, når konflikten er ovre.

Han gør det dog samtidig klart, at konflikten næppe slutter foreløbig. Og som han siger:

»Hvis der har været konflikt i hjemlandet i 15 eller 20 år, og folk har børn, der er vokset op her, giver det så mening at tale om at vende tilbage til hjemlandet, eller gør det ikke».

Og den tolkning behager ikke DFs formand. Han mener, at hjemsendelsespolitikken dækker over, at alle, der er kommet til Danmark for at søge beskyttelse, skal sendes retur, når konflikten i deres hjemland er ovre.

Kristian Thulesen Dahl gør det klart, at det i sidste ende kan blive et spørgsmål om, hvorvidt han ser Jakob Ellemann-Jensen som egnet til at blive statsminister.

»Sagen er den, at det er derfor, vi har sagt, at vi ville ændre attitude i forhold til statsministerkandidat«, siger han.

ritzau