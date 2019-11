Finansministeriet laver seks milliarder kroners regnefejl Små seks milliarder kroner ved siden af. Ministerium bekræfter, at der blev oplyst forkert om 2020-budget.

EU's budget skal strammes til, og der skal bruges færre penge.

Det er holdningen hos statsminister Mette Frederiksen (S).

Nu viser det sig, at Finansministeriet har givet forkerte tal til Folketinget om netop EU-budgettet.

Det bekræfter Finansministeriet til Altinget.

Danmark stemte nej til EU-budgettet for 2020, fordi det ifølge regeringen var for dyrt.

Men de samlede udgifter var 778 millioner euro, svarende til 5,8 milliarder kroner, billigere, end Finansministeriet oplyste i et notat til Folketinget, dagen efter at budgetaftalen faldt på plads.

Det skriver Altinget.

De forkerte oplysninger kritiseres hos De Radikale. EU-ordfører Jens Rohde (R) kalder det for en stor fejl.

»Det er først, efter at vi påpeger, at der er en fejl, at det bliver rettet. Det er en regnefejl på 778 millioner euro. Det undrer mig, at man kan lave en regnefejl i den størrelsesorden, når vi i Radikale har haft relativt nemt ved at gennemskue den«, siger Rohde til Altinget.

Fejlen i notatet betyder ifølge Altinget, at EU i stedet for at bruge flere penge, end man havde aftalt, bruger mindre end det såkaldte udgiftsloft.

Finansministeriet bekræfter fejlen

Finansministeriet bekræfter regnefejlen dateret til 19. november over for Ritzau. Ministeriet oplyser, at man sendte et revideret notat med rigtige oplysninger til Folketinget 21. november.

Fejlen har ifølge ministeriet dog ikke medført, at udgiftsniveauet for EU's 2020-budget fremstod højere end EU's udgiftslofter. Finansministeriet oplyser, at udgiftsniveauet for EU's 2020 budget ligger inden for EU's udgiftsloft i 2020.

»Fejlen har ikke haft betydning for regeringens vurdering af, at budgetaftalen ikke lå inden for det mandat, som regeringen havde indhentet i Folketinget«, skriver ministeriet i en kommentar.

Det er ikke i orden, at Finansministeriet ikke er i stand til at give korrekte oplysninger til Folketinget Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen

Folketinget gav ifølge Rohde kun S-regeringen mandat til at stemme nej til EU-budgettet, fordi budgettet så ud til at overskride udgiftsloftet.

»Regeringen går imod sit eget forhandlingsmandat. Man lægger afgørende vægt på, at man holder sig indenfor rammen. Og det holder budgettet sig indenfor«, siger han.

Venstre vil have finansminister Nicolai Wammen (S) til at forklare sagen i et samråd. Det siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, til Ritzau.

»Det er ikke i orden, at Finansministeriet ikke er i stand til at give korrekte oplysninger til Folketinget. Endda på noget, der har en stor finansiel betydning«, siger han.

Troels Lund Poulsen tilføjer dog, at det ikke havde ændret 'noget som sådan' i forhold til det mandat, regeringen havde fået med sig. Men det handler om, at der skal gives korrekte oplysninger til Folketinget, siger han.

Finansordfører Christian Rabjerg Madsen (S) beklager det, han kalder en 'menneskelig regnefejl'.

»Men det ændrer ikke på, at regeringen mener, at EU i 2020 lægger op til at bruge alt for mange penge«, siger Rabjerg Madsen til Ritzau.

Nyheden kommer på dagen, hvor Mette Frederiksen har besøg af den kommende EU-præsident, belgieren Charles Michel.

Her var en af samtaleemnerne netop EU's budget. Det fortæller Mette Frederiksen i forbindelse med et doorstep fredag eftermiddag.

