K-profil: Stram Kurs' rigskongres burde holdes på Lindholm Stram Kurs holder rigskongres i Folketinget, men burde have holdt den på øen Lindholm, mener Naser Khader (K).

Der ulmer en utilfredshed blandt flere af Folketingets medlemmer over, at Stram Kurs lørdag holder sin rigskongres i Landstingssalen på Christiansborg.

Formand for partiet Fremad Simon Emil Ammitzbøll-Bille mener ikke, at man skal lukke 'en flok racister ind i folkestyrets hellige haller'.

»Jeg synes ikke, at der er nogen grund til at normalisere det ekstreme. Jeg synes, det er fair, at man vil sørge for, at den kan holdes i sikkerhed«.

»Men jeg synes ikke, at der er nogen grund til, at de skal have positiv særbehandling og får lov til at holde deres møder på Christiansborg i demokratiets hellige haller«, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

De Konservatives Naser Khader er også skuffet over beslutningen.

»Forkert beslutning, at Stram Kurs får lov til at holde deres såkaldte rigskongres i Folketinget/Landstingssalen. Man burde have henvist dem til øen Lindholm«, skriver han lørdag på Facebook.

I oktober nedlagde Fyns Politi forbud mod, at Stram Kurs, der har Rasmus Paludan i spidsen, kunne afholde sin rigskongres på Milling Hotel Park i Middelfart af sikkerhedsmæssige årsager.

Et led i en normalisering

Derefter blev partiet inviteret til Christiansborg af Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).

Også i Alternativet er de skeptiske over for den beslutning.

»Det er et led i den normalisering, vi har set igennem de seneste to år. En normalisering af, at det er okay at gøre op med konventionerne, med retsprincipper og med, hvad man kan sige om hinanden«.

»Grænsen bliver hele tiden skubbet, sagde Alternativet politiske leder, Uffe Elbæk, til Politiken fredag.

Elbæk har i denne uge på vegne af Alternativets folketingsgruppe sendt et brev til Henrik Dam Kristensen, hvor han opfordrede formanden til at ændre sin beslutning.

»Vi anerkender naturligvis, at du som formand har bemyndigelsen til at give en sådan tilladelse«.

»Vi står imidlertid også fast på, at vi som demokrater og politikere har en forpligtelse til at sige klart fra over for fascismen, når den banker på døren«, skriver Elbæk i brevet.

