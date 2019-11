Joachim B. Olsen skal støbe politiske kugler for LA Det tidligere folketingsmedlem er tilbage på Christiansborg som politisk konsulent for Liberal Alliance.

Han var en af de mange Liberal Alliance-profiler, der røg ud af Folketinget ved folketingsvalget 5. juni.

Den seneste tid har man imidlertid kunnet støde ind i Joachim B. Olsen på Christiansborgs gange, og det er der en grund til.

Han er blevet ansat som politisk konsulent på fuld tid i partiets politisk-økonomiske sekretariat, skriver Berlingske.

»Jeg har fået tilbud om at lave helt andre ting, men jeg har det bare grundlæggende sådan, at jeg synes, LA er et meget, meget vigtigt projekt. Det er det eneste konsistente liberale parti i Danmark, siger han.

»Partiet er i en overlevelseskamp – det er virkeligheden. Men det er også derfor, jeg er her.

»Hvis jeg på nogen måde kan bidrage til, at LA kommer tilbage, vil jeg gerne det. Og jeg mener, at det er utroligt vigtigt, at LA kommer tilbage, siger Joachim B. Olsen til Berlingske.

På fuld tid med løn

Joachim B. Olsen er ansat på fuld tid og er lønnet. Det betyder, at han bliver modregnet i det eftervederlag, som han har ret til som tidligere medlem af Folketinget.

Den tidligere OL-medaljevinder i kuglestød glæder sig over, at han på en anden måde end før kan komme til at få indflydelse på Liberal Alliances politik.

Joachim B. Olsen, der sad i Folketinget fra 2011 og frem til valget i år, udelukker ikke, at han vil forsøge at få comeback i Folketinget.

»Det er der da helt klart en sandsynlighed for. Mentalt er det bare ikke det, jeg har fokus på lige nu. Jeg har fokus på at bidrage til, at LA kommer op at køre nu. Men det er da helt bestemt sandsynligt, siger han.

Liberal Alliances folketingsgruppe består efter valget i juni af Alex Vanopslagh, Ole Birk Olesen og Henrik Dahl.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille forlod Liberal Alliance i oktober og dannede tidligere i november partiet Fremad.

