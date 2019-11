Lækket udkast til klimalov er ribbet for sanktioner mod ministeren, hvis han svigter

Automatisk oplæsning Beta

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har stillet i udsigt, at Danmark inden jul får en »historisk ambitiøs og bindende klimalov«. Men Politiken er i besiddelse af et udkast, der langt fra lever op til støttepartiernes krav.

Hovedformålet med klimaloven er, at den til enhver tid siddende regering skal forpligtes til at reducere Danmarks udslip af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990, der er FN’s basisår. Derfor har støttepartierne ønsket, at der skal vanke »sanktioner«, hvis ikke regeringen er på ret kurs. Men i et udkast til en ny klimalov, forelagt partiernes forhandlere tirsdag efter flere ugers forhandling, står der intet om sanktioner.

I stedet er der lagt op til en proces, hvor ministeren på forskellig vis skal forholde sig til udviklingen i udslippet af drivhusgasser. Konkret skal han hvert år redegøre for regeringens indsats i et såkaldt klimaprogram. Her skal også tages stilling til anbefalinger fra Klimarådet og Det Miljøøkonomiske Råd. Endeligt skal ministeren stille sig til rådighed for en forespørgselsdebat i Folketinget. Men ingen steder fremgår det, at ministeren er forpligtet til en særlig handling eller mødes med sanktioner.

Ganske vist fremgår det af regeringens udkast, at flertallet i Folketinget altid kan kræve andre initiativer sat iværk og i yderste instans udtrykke mistillid til ministeren. Men det er allerede muligt i dag.

»Jeg vil ikke gå i detaljer med igangværende forhandlinger. Men vi vil gerne have, at det er Klimarådet, der konkluderer, hvorvidt regeringen er så meget på afveje, at ministeren skal fremlægge nye initiativer for Folketinget«, siger klimaordfører Mai Villadsen fra Enhedslisten.

Det store spørgsmål om at gøre klimaloven så bindende som muligt er langt fra det eneste udestående i forhandlingerne. Hos støttepartierne ser man gerne, at regeringen afskriver sig muligheden for at reducere udslippet af drivhusgasser ved at annullere CO2-kvoter og andre manøvrer, hvor den reelle effekt er omdiskuteret. Men det punkt er uafklaret i udkastet.

»Nu vil jeg ikke kommentere på, hvad der står i dokumentet. Men vores udgangspunkt er, hvad det hele tiden har været: Vi ser ikke annullering af CO2-kvoter som et redskab til at nå målet i 2030, fordi det ikke giver reel omstilling«, siger klimaordfører Signe Munk (SF).

Der står heller intet om bindende delmål frem mod 2030, sådan som Enhedslisten, SF og Radikale Venstre har krævet. I deres øjne kan et delmål i for eksempel 2025 sikre, at regeringen handler tids nok. Med klimarodfører Ida Aukens (R) øjne er der »lang vej« igen, inden man kan blive enige om en aftale med regeringen.

Omvendt har Venstre løbende advaret mod femårige delmål, fordi det kan skabe en rigid lov, der betyder kortsigtede investeriger, når pengene kunne være bedre brugt på længere sigt.

»Vi er bekymrede for, at en klimalov vil motivere til, at man træffer politiske beslutninger, som er uhensigtsmæssige på lang sigt, hvis man laver femårige delmål«, siger klimaordfører Thomas Danielsen fra Venstre om partiets politik.

Klimarådet styrkes

I udkastet fra regeringen er der lagt op til en styrkelse af Klimarådet, der er et uafhængigt råd under Klima- Energi og Forsyningsministeriet.

Fremover skal Klimarådet spille en større rolle i overvågningen af regeringens politik. Det afstedkommer også en uvidelse af rådet. De nuværende seks medlemmer af rådet bliver til otte. Heraf skal to konstitueres som næstformænd, der ligesom formanden kan udtale sig på vegne af rådet.