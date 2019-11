Sophie Løhde om Bertel Haarders julesang: Man laver ikke sjov med voldtægt Venstre-veteranen Bertel Haarder er kommet i modvind for lave sjov med en voldtægt i julesang.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det er uden for skiven, at Venstre-veteranen Bertel Haarder i en julesang har lavet sjov med en voldtægt, som er blevet begået i Enhedslistens rækker.

Sådan lyder det fra Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

» Som Bertel allerede har været ude og sige, så er han ked af, at han har stødt nogen. Det var selvfølgelig ikke hans hensigt, og det har han også klart skrevet til alle i Folketinget«.

»Man må gerne lave sjov, men man laver selvfølgelig ikke sjov med noget så alvorligt som voldtægt, hvilket heller ikke var Bertels hensigt«, siger hun i en skriftlig kommentar.

Bertel Haarder skriver hvert år en julesang til Folketinget, og i årets udgave er han blevet kritiseret for det sidste vers.

Det handler om en sag, som i september førte til, at en 30-årig mand blev fundet skyldig i voldtægt og blufærdighedskrænkelse begået i hjemmet hos teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL).

Det omstridte vers lyder som følger:

»Helt anderledes hetero er Hedeager-drengen: Én var ej nok, han vill´ ha´ to med i borgmestersengen! Han møved´ med dem begge, og han pilled´ lidt for meget!«

»Han tro´de, at i Enhedslisten var der fælleseje! M E N hvorfor skal de vær´ så striks´ og hindre Enhedsliste-sex, lad ham dog få en dejlig heks med hjem til jul!«

Voldtægtsmand dømt

I sagen blev gerningsmanden idømt et års ubetinget fængsel for at have voldtaget en af Ninna Hedeager Olsens veninder samt for at have blufærdighedskrænket teknik- og miljøborgmesteren selv.

Politikere fra flere partier i Folketinget har kritiseret verset i sangen - herunder Enhedslisten, De Konservative, SF, De Radikale og Alternativet.

»Det hører ikke nogen steder hjemme på den måde at gøre grin med voldtægt. Voldtægt hører ikke til i en sang, der handler om jul«, siger Rosa Lund, der er retsordfører fra Enhedslisten.

Bertel Haarder har ikke ønsket at kommentere sagen, men har undskyldt i en mail til Folketingets medlemmer.

»Hvis jeg havde vidst, at sidste vers ville blive opfattet, som nogle har gjort det, så ville jeg ikke have skrevet det. Det var ikke min hensigt at støde nogen – og jeg er ked af, at nogle er blevet såret«, skriver Bertel Haarder.

ritzau