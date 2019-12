Regeringen præsenterer sin første finanslovsaftale

Automatisk oplæsning Beta

Sent mandag aften kunne regeringen præsentere sin første finanslovsaftale med støtte fra Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet.

»Danmark har her til aften fået en finanslov. Cirka et halvt år efter vi kun danne en ny regering, og efter vælgerne havde besluttet, at der skulle sættes en ny retning, tager vi nogle af de første meget store skridt«, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Med aftalen afsætter partierne blandt andet 500 millioner kroner næste år til lovbundne minimumsnormeringer, der skal indfases frem mod 2025. Til den tid er målet, at der minimum skal være en voksen per tre børn i vuggestuer og en voksen per seks børn i børnehaver. Om det er institutionerne eller kommunerne, der skal underlægges kravet om minimumsnormeringer, har der undervejs i forhandlingerne været uenighed om, og den beslutning udestår stadig. Den konkrete model skal i stedet forhandles på plads næste år. Det fremgår heller ikke af aftalen, om de voksne skal være uddannet personale. År for år skal der ifølge aftalen afsættes flere penge til minimumsnormeringerne stigende til 1,6 milliarder kroner i 2025.

På uddannelsesområdet får folkeskolen tilført 275 millioner kroner i 2020, uddannelsesloftet bliver også afskaffet næste år, og det midlertidige taxameterløft af de humanistiske og samfundsfaglige uddannelser på universiteterne bliver videreført.

Derudover opretter partierne Danmarks Grønne Fremtidsfond på 25 milliarder kroner, som skal investere i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser, lyder det i aftalen. Der er også afsat penge til en skovfond og mere urørt skov.

Det såkaldte omprioriteringsbidrag på kulturområdet bliver også annulleret.

Partierne har forhandlet om næste års finanslov i omkring to måneder. Mandag mødtes de hos finansminister Nicolai Wammen (S) klokken 11 efter en weekend, hvor især Enhedslisten og Radikale Venstre på skift luftede deres utilfredshed med den skitse, der på det tidspunkt lå på bordet.