Borgerlige: Finansloven »ser meget rød ud«

Finansloven er udtryk for to kæmpe løftebrud, mener finansordfører Rasmus Jarlov fra Det Konservative Folkeparti.

Regeringens finanslov for 2020 giver stor grund til panderynker og rynken på næsen, hvis man spørger finansordfører Rasmus Jarlov (K).

Isoleret set er diverse afgifter på for eksempel cigaretter og plastikposer noget, man godt kan gå med til i Det Konservative Folkeparti, men set som et hele er finansloven 2020 »meget rød«, hvor der er »begået to kæmpe løftebrud«, mener han.

»Det er meget svært at være begejstret for en finanslov, hvor skatterne stiger markant for virksomheder og for den almindelige dansker samtidig med, at udlændingepolitikken bliver lempet markant. Det er stik modsat af, hvad Mette Frederiksen havde lovet, fordi man nu gør det dyrere at være dansker«, siger Rasmus Jarlov.

Partiformand Jakob Ellemann-Jensen (V) er bekymret over måden, hvorpå man vil finansiere hele ballet.

»Dansk økonomi står stærkere end nogensinde, og i den situation vælger man at bruge rub og stub. Jeg forstår fristelsen, men det bekymrer mig, at man hiver ekstra skatter ind for at finansiere et øget forbrug. Vi skal tænke på, at vi også skal have vores velfærd om 10 og 20 år. Det er der ikke mange tanker omkring«, siger han ifølge Ritzau til TV2 News.

Dumpet i grøn finanslov

Rasmus Jarlov er også utilfreds med det grønne område. Han påpeger, at regeringen og støttepartierne ønsker en klima-fond på 25 milliarder kroner, men kun sætter 76 millioner ekstra kroner af til fonden næste år.

»Der sker for lidt på det grønne område. Der bliver kun brugt 76 millioner kroner i 2020, og det er ikke at prioritere det grønne område«.

Andre grønne punkter på finansloven er 200 millioner kroner hvert år i perioden 2020-2029 til natur, vandmiljø og klima, der skal gøre Danmark grønnere. Konkret skal pengene især bruges på opkøb af den jord, der er kilde til en betydelig udledning af drivhusgasser i landbruget.

Der er også afsat 100 millioner kroner til en skovfond, 75 millioner kroner til grønne busser samt en styrkelse af Klimarådet med il 10 millioner kroner i 2020 og 15 millioner kroner årligt i 2021-2023.

Så når partierne bag finansloven stiller sig frem og siger, at det er en af de bedste grønne finanslove, der er lavet, så mener du ikke, at det er rigtigt?

»Det mener jeg ikke er rigtigt. Den er overhovedet ikke mere grøn end den finanslov, vi har lavet. Hvis man virkelig ville prioritere det, skulle man afsætte store milliardbeløb, og det skulle være der, man brugte penge i stedet for store gaver til den offentlige sektor«, siger Rasmus Jarlov.