S-ordfører: »Jeg mener ikke, det er rigtigt, at vi løber fra vores løfter«

Integrationsydelsen sænkes med 2000 kroner for enlige forsørgere og 1000 kroner for gifte og samboende.

Den ændrer også navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse for at sende et signal om, at man ikke skal integreres, men sendes hjem, når det er muligt. Der indføres et loft over antallet af familiesammenføringer.