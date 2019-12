Ammitzbøll-Billes parti nærmer sig 2000 vælgererklæringer Fremad så dagens lys for en måned siden, og partiet har indtil videre indsamlet 1812 vælgererklæringer.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Partiet Fremad har efter en måned indsamlet 1812 vælgererklæringer.

Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet.

Et parti skal indsamle over 20.000 vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Partiet er stiftet af de tidligere Liberal Alliance-profiler Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund.

Sidstnævnte fylder i dag, mandag, 42 år. I den forbindelse skriver Ammitzbøll-Bille, der er partiets formand, på Twitter:

»Tak for fantastisk venskab og samarbejde til Fremads næstformand. PS: Jeg ved, at det eneste, Christina ønsker sig, er vælgererklæringer«.

Den tidligere økonomi- og indenrigsminister blev i forbindelse med valget 5. juni valgt ind i Folketinget for Liberal Alliance. Men valget blev en katastrofe for Liberal Alliance generelt.

Det tidligere regeringsparti gik fra 13 til 4 mandater ved valget. Ud af Folketinget røg blandt andre daværende partileder Anders Samuelsen, Joachim B. Olsen og netop Christina Egelund.

Har valgt 'Churchill-linjen'

Ammitzbøll-Bille begyndte sin politiske karriere hos De Radikale, og han stiftede nogle år senere Borgerligt Centrum, som blev fusioneret ind i Liberal Alliance.

Fremad er dermed hans fjerde parti. Men ifølge ham selv skader det ikke troværdigheden.

»Jeg mener, at det er troværdigt, at jeg hele vejen igennem har kæmpet for personlig frihed, for retssikkerhed, for friheden til forskellighed. Det er også det, der er noget af kernen i partiet Fremad«.

»Jeg ved godt, at den normale partipolitiske logik er, at man skal blive siddende i et parti, lige meget om man er enig eller uenig«.

»Men jeg har valgt Churchill-linjen, der hedder, at det er bedre at skifte parti end at skifte politik«, sagde Ammitzbøll- Bille for en måned siden med henvisning til den tidligere britiske premierminister Winston Churchill.

ritzau