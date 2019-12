Uffe Elbæk trækker sig som partileder

Automatisk oplæsning Beta

Uffe Elbæk trækker sig som leder af Alternativet. Det sker på et ekstraordinært landsmøde 1. februar 2020, hvor partiet skal have en ny leder.

»Jeg er stolt af, hvad vi sammen har opnået, siden Alternativet så dagens lys for 6 år og 19 dage siden. Og jeg har så meget lyst til at arbejde videre på vores fælles projekt sammen. Men fremover bliver det for mit vedkommende i en ny rolle«, skriver Uffe Elbæk i et nyhedsbrev til Alternativets medlemmer.

Uffe Elbæk forbliver medlem af Folketinget. Men partiet skal altså have en ny leder. Ifølge Uffe Elbæk er det rettidig omhu, hvis den nye leder skal have tid til at forberede næste valg.

»Som grundlægger af Alternativet er jeg meget optaget af at sikre, at Alternativet bliver et langtidsholdbart projekt. Derfor skal vi give en ny politisk leder mulighed for at finde sig til rette i rollen. Den slags tager tid. Og jeg ved, at det nok også kan blive en svær rolle at overtage, når man kommer efter ham, der har stiftet Alternativet. Med formentlig flere år til næste valg, mener jeg, at tiden er inde nu«, skriver Uffe Elbæk.

En radikal brød ud

Uffe Elbæks politiske karriere begyndte i 2011, da han blev valgt til Folketinget for Radikale Venstre. Her sad han i 14 måneder som kulturminister under daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). En post, han valgte at forlade, fordi han blev beskyldt for nepotisme.

Foto: Finn Frandsen Kulturminister Uffe Elbæk (R) fotograferet i Kulturministeriet, mens han tager armbøjninger.

I sin tid som minister havde han henlagt flere arrangementer til Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK), hvor hans egen mand arbejdede. Senere konkluderede Statsrevisorerne på baggrund af en rapport fra Rigsrevisionen, at der var kulturpolitiske, faglige eller logistiske begrundelser for valget af AFUK.

Foto: Mik Eskestad Kulturminister Uffe Elbæk efter åbent samråd om AFUK. Enhedslistens Jørgen Aarbo-Bæhr, der indkaldte Uffe Elbæk til samråd.

I september 2013 meldte Uffe Elbæk sig ud af Radikale Venstre. Det skete med en begrundelse om behov for opgør med »fastlåst økonomisk vækstforståelse og en accept af konkurrencesamfundet«. Den følgende måned kom nyheden om det nye parti, Alternativet, der blev stiftet af Uffe Elbæk sammen med Josephine Fock.

Den ene politiske kommentator efter den anden gav Uffe Elbæks nye projekt meget ringe eller helt ingen chancer for at opnå valg til Folketinget. Så meget desto større var jubelbrølet på valgnatten i 2015, da Alternativet sikrede sig 4,8 procent af stemmerne og ni mandater. Et godt stykke over spærregrænsen.

Foto: Martin Lehmann Uffe Elbæk på valgaftenen i 201

De store jubelscener fra valgnatten varede dog ikke ved. I løbet af valgperioden løb Uffe Elbæk ind i flere møgsager. Blandt andet blev han offentligt kritiseret for sin ledelsesstil, og prominente profiler forlod partiet på stribe, som folketingsvalget nærmede sig.