Løkke til Elbæk: »Tak for fortrolighed og gode samtaler«

Uffe Elbæk meddelte mandag, at han træder tilbage som formand for partiet Alternativet. Ny formand skal findes på et ekstraordinært landsmøde.

Uffe Elbæk får rosende ord med på vejen, oven på hans melding om, at han 1. februar går af som formand for partiet Alternativet.

Lars Løkke Rasmussen ønsker Uffe Elbæk god vind fremover og har samtidig stor respekt for det arbejde, han har lavet.

»Der var ikke mange, der gav Uffe Elbæk og Alternativet en chance i 2013. Kæmpe respekt for indsatsen og endnu større tak for fortrolighed og gode samtaler undervejs. Alt godt fremover«, skriver den tidligere statsminister og formand for Venstre på det sociale medie Twitter.

Formand for partiet Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, anerkender Uffe Elbæks bedrifter.

»Tak for dit mod som partileder, Uffe Elbæk. Du skabte noget nyt, spændende og tiltrængt i dansk politik. Du har ikke været bange for at stille dig selv helt derud, hvor man som politiker er allermest sårbar. Det tjener som inspiration for os alle«, skriver han på Twitter.

Formand for Det Radikale Venstre, Morten Østergaard, henviser og roser også den nye retning, som Uffe Elbæk stod i spidsen for.

»Kære Uffe Elbæk. Hele dit liv har handlet om at udrette det, ingen troede muligt. Således også i politik med Alternativet. Respekt for din måde at give fanen videre på. For alt hvad du udrettede, mens fanen var i din hånd. Stolt af at kalde dig for ven før, nu og i fremtiden«, skriver han på Twitter.

Partifælle Rasmus Nordqvist er ikke bleg for at sige, at Uffe Elbæk var forgangsmand for noget, man mente var helt uhørt.

Tak @uffeelbaek for dit mod, din vilje og evner til at gøre det mange sagde var umuligt #grønthåb https://t.co/pYbctL5VOo — rasmus nordqvist (@rasmusnordqvist) December 16, 2019

Formand for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, roser Uffe Elbæk for at have sendt dansk politik i en helt ny retning.

Kære @uffeelbaek . Du skabte noget ingen havde set komme og gav DK noget helt nyt politisk. Tak for indsatsen, dansen, humøret og engagementet - men er sikker på du holder fast i det hele som MF’er fortsat #dkpol — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) December 16, 2019

Klimaminister Dan Jørgensen takker Uffe Elbæk for »sin store indsats - ikke mindst for det grønne«.

Pia Olsen Dyhr er også begejstret for det samarbejde, de to har haft.

»Tak ⁦Uffe Elbæk for godt samarbejde. Det har været en fornøjelse at løfte den grønne dagsorden sammen med dig! Tænk hvor langt vi er kommet«, skriver hun på Twitter.

Magnus Heunicke, der er sundheds- og ældreminister, vinker også pænt farvel til Uffe Elbæk.

Dansk politik siger i dag farvel til en ener som partiformand. Kære @uffeelbaek, kæmpe respekt for det, du har opnået. Tak for kampen. Tak for med- og modspil. Men først og fremmest tak for at trække Danmark i en grønnere og mere progressiv retning. #dkpol @alternativet_ pic.twitter.com/oKGDCn9m8r — Magnus Heunicke (@Heunicke) December 16, 2019

Det samme gælder for udenrigsminister Jeppe Kofod.

»Tak, ⁦Uffe Elbæk for din kæmpe indsats. Du var - blandt meget andet - i den grad med til at sætte klimaet på dagsorden med ansvarlighed for kloden og de kommende generationer. Held og lykke fremover. En stor rose fra mig«, skriver Jeppe Kofod.

Formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, bider også særligt mærke i den ændrede samfundsdebat, som Uffe Elbæk har medvirket til.

»Det er ikke altid nemt at være et lille parti, der insisterer på at stå ved sine politiske holdninger. Men ikke desto mindre er det præcis det, Uffe Elbæk altid gjort som leder af Alternativet. Uffe - Du har gjort det godt - og rykket samfundsdebatten markant«, skriver han.

Ungdomsafdelingen af Alternativet siger fra 1. februar farvel til deres »politiske leder«.