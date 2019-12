Folketingsmedlem ser Nordqvist som ny leder af Alternativet Partistifter Uffe Elbæk trækker sig som leder af Alternativet. Folketingsmedlem ser Rasmus Nordqvist som ny leder.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Folketingsmedlem Sikandar Siddique fra Alternativet peger på Rasmus Nordqvist som ny leder.

Mandag eftermiddag annoncerede partistifter Uffe Elbæk, at han trækker sig som leder fra februar. Han vil forsætte som folketingsmedlem efter det.

Elbæk afviser at pege på en aftager og håber i stedet på en håndfuld kandidater, men Rasmus Nordqvist holder sig ikke tilbage.

Foto: Jens Dresling Uffe Elbæk ses her sammen medpartifællen Sikandar Siddique.

Uffe Elbæk ses her sammen medpartifællen Sikandar Siddique. Foto: Jens Dresling

»Jeg er overbevist om, at manden, der med stor klogskab og succes har fået Alternativet med i sin første finanslovsaftale og klimaaftale, er den naturlige nye leder for Alternativet. Jeg taler selvfølgelig om Rasmus Nordqvist«, skriver han på Twitter.

Opbakning faldt

Uffe Elbæk fik ideen til at stifte partiet i 2013 på et gadehjørne på Frederiksberg, og mandag annoncerede han seks og et halvt år efter samme sted, at han trækker sig som leder.

Partiet fik i 2015 ni mandater, da Alternativet stillede op til folketingsvalget for første gang. Siden fulgte en række mindre heldige sager for partiet, og opbakningen faldt.

Ved valget i juni i år måtte partiet nøjes med at få fem mandater.

Rasmus Nordqvist blev valgt ind i 2015, da Alternativet fik et godt valg, og etablerede sig som en af profilerne i partiet. Elbæk mener, at han vil være et godt bud på en ny leder. Men han afviser at pege på ham.

»Jeg er helt sikker på, at han vil være absolut velegnet. Men jeg ved ikke, om han vil. Hvis jeg kan kaste magisk støv ud over processen, så håber jeg, at der kommer fire-fem kandidater, så vi får nogle debatter«.

Vil Nordqvist være din personlige favorit?

»Nej, nej, nej, nej. Eller ja, ja, ja. Jeg ved, at I kommer til at tolke på det her, herfra og op til himlen. Jeg vil slet ikke kommentere, hvem der er min favorit«.

»Hvis en partileder peger på kronprinsen eller kronprinsessen, er det det samme som dødskysset, siger Elbæk.

Foruden de tre består folketingsgruppen af Torsten Gejl og Susanne Zimmer.

ritzau