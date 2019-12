DF-profil er sygemeldt frem til januar Alex Ahrendtsen er ifølge fyens.dk blevet sygemeldt med stress. Pernille Bendixen overtager midlertidigt.

Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen er blevet sygemeldt.

Han har siden 3. december været erstattet af Pernille Bendixen, der til fyens.dk oplyser, at sygemeldingen foreløbig gælder frem til 15. januar.

Ifølge mediet er stress årsagen til sygemeldingen.

Alex Ahrendtsen har længe været en profil hos Dansk Folkeparti, blandt andet på kulturområdet, og han er da også kulturordfører.

Pernille Bendixen røg ud af Folketinget ved valget 5. juni, hvor Dansk Folkeparti efter et regulært katastrofevalg blev reduceret fra 37 til 16 mandater.

Nu får hun comeback i Folketinget som førstesuppleant i Fyns Storkreds, hvor Alex Ahrendtsen er valgt.

»Det har jeg det lidt blandet med. At træde ind på Christiansborg igen er lidt som at komme hjem«.

»Omvendt ved jeg, at det er for en kortere periode uden at vide, om den kommer til at række længere end 15. januar«, siger Pernille Bendixen til fyens.dk.

