Søren Gade roser statsministeren: Mette Frederiksen minder mig om Anders Fogh

Mette Frederiksens hårde greb om statsadministrationen er det, Venstre har drømt om at gøre. Men man havde ikke modet, siger EU-parlamentariker Søren Gade. Venstres Sophie Løhde kalder regeringen for »ekstremt magtfuldkommen«.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har mødt stærk kritik, fordi hun har sat sig hårdt på statsadministrationen. Men for Venstres medlem af EU-Parlamentet og tidligere gruppeformand og forsvarsminister, Søren Gade, klinger den kritik noget hul.

»Det, hun har gjort, er jo sådan noget, vi kun turde drømme om«, siger Søren Gade til Politiken i forbindelse med et større interview.

Har I også talt om det?

»Ja, det har man da gjort i mange år. Hun havde bare modet til at gøre det, og hendes chance for at overleve næste valg er da steget betragteligt med det, hun har gjort. Hun har ansat begavede taleskrivere og begavede folk, der kan hjælpe ministrene, og der kommer ikke noget ud, uden at det har været oppe at vende hos Mette Frederiksen. Det er selvfølgelig irriterende for systemerne og for pressen og for os. Men det virker. Tro mig, det virker«.

Det er især ansættelsen af stabschef Martin Rossen, der har vakt kritik. Han sidder med i regeringens koordinations- og økonomiudvalg, selvom han ikke er minister. Senest har der også været kritik af en række ansættelser rundt om i ministerierne, hvor socialdemokrater har fået job som embedsmandsansatte pressechefer.

Mette Frederiksen har fået magten, og hun har taget magten. Hun er velforberedt Søren Gade

Bør man så ikke lave helt om på systemet?

»Jeg kan godt forstå Mette Frederiksens bevæggrunde, for hun har vidst, hvad hun ville, men grundlæggende synes jeg da, at vi bør have et system som det svenske«, siger Søren Gade.

Ligheden mellem Fogh og Frederiksen

I Sverige har en minister sit eget kabinet af politisk udpegede embedsmænd, som ministeren selv har udpeget. I Danmark har en minister én politisk udpeget, den særlige rådgiver, de øvrige er ansat som upolitiske embedsmænd. Dog har enkelte ministerier, blandt andet Statsministeriet og Finansministeriet, ret til to særlige rådgivere.

Søren Gade kom i Folketinget i 2001, da Anders Fogh Rasmussen (V) dannede regering, og blev forsvarsminister i 2004. Fogh var forberedt til fingerspidserne, han havde været formand i tre år og skrevet drejebog over, hvad han ville. Og havde, allerede inden han blev statsminister, stoppet den interne skattediskussion i Venstre og dekreteret skattestop. Som Mette Frederiksen har gjort det med udlændingepolitikken.

Søren Gade ser mange lighedspunkter mellem de to.

»Mette Frederiksen har fået magten, og hun har taget magten. Hun er velforberedt. Det minder mig om Anders Fogh, han var også utroligt godt forberedt, og som ham siger hun sjældent noget, der ikke er forankret hos minimum 70 procent af vælgerne. Hun har fanget en tidsånd, det var vi også gode til dengang, hvor Anders Fogh indførte et års barsel, flere penge til sundhed og stram udlændingepolitik«, siger Søren Gade.

Ramt af eget krydsermissil

I sidste uge var Anders Fogh også ude med roser til Mette Frederiksen. I DR-programmet ’Slotsholmen’.