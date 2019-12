Nyvalgt for Radikale Venstre: Det er drønærgerligt, at regeringen lytter mere til frygten end fornuften

Kristian Hegaard (R) insisterer på, at hans handikap ikke skal være en større begrænsning, end det rent faktisk er. Men det er ikke altid lige let. I byrådet blev han fejlagtigt sendt uden for døren. I Folketinget er elevatorerne ofte i stykker. På de sociale medier må han lægge øre til hadefulde beskeder. Med tiden håber den radikale politiker, at hans virke er med til at nedbryde den slags barrierer for personer med handikap.